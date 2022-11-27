Опасность угарного газа: как уберечься от отравления

Угарный газ может быть смертельным для человека.

Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать на запах. Без специального оборудования не определить его концентрацию в помещении. Однако сейчас есть бытовые и доступные приборы, которые могут информировать вас об опасности.

Об этом напомнили в Минздраве.

Из-за террористических действий российской федерации страдает энергетическая сфера Украины, поэтому украинцы раньше времени начали готовиться к зиме: оборудуют дома генераторами, печками и другими нагревательными приборами. Но покупая такое оборудование, важно понимать и риски его использования. Сегодня поговорим об опасности угарного газа.

Что такое угарный газ

Оксид углерода (СО) – это токсичный газ. Он появляется, если горение происходит в условиях нехватки кислорода. Его называют угарным газом. Угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса, но он может быть смертельным для человека.

Симптомы отравления угарным газом

головная боль

тошнота

учащенное дыхание

сластолюбие, чувство усталости

головокружение

спутывание сознания

Что делать в случае подозрения отравления угарным газом

Выключите все приборы, кроме электрических

Откройте окна

Вызовите газовую "104"

Напомним, только на Львовщине с начала года отравилось угарным газом 174 человека.

А под Запорожьем угарным газом отравились четверо детей и двое взрослых.

В МВД дали рекомендации украинцам, как поступить, если долго нет света и тепла в период отопительного сезона.

Читайте также: