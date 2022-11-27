Опасность угарного газа: как уберечься от отравления

Угарный газ может быть смертельным для человека.
Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать на запах. Без специального оборудования не определить его концентрацию в помещении. Однако сейчас есть бытовые и доступные приборы, которые могут информировать вас об опасности.
Об этом напомнили в Минздраве.
Из-за террористических действий российской федерации страдает энергетическая сфера Украины, поэтому украинцы раньше времени начали готовиться к зиме: оборудуют дома генераторами, печками и другими нагревательными приборами. Но покупая такое оборудование, важно понимать и риски его использования. Сегодня поговорим об опасности угарного газа.
Что такое угарный газ
Оксид углерода (СО) – это токсичный газ. Он появляется, если горение происходит в условиях нехватки кислорода. Его называют угарным газом. Угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса, но он может быть смертельным для человека.
Симптомы отравления угарным газом
- головная боль
- тошнота
- учащенное дыхание
- сластолюбие, чувство усталости
- головокружение
- спутывание сознания
Что делать в случае подозрения отравления угарным газом
- Выключите все приборы, кроме электрических
- Откройте окна
- Вызовите газовую "104"
Напомним, только на Львовщине с начала года отравилось угарным газом 174 человека.
А под Запорожьем угарным газом отравились четверо детей и двое взрослых.
В МВД дали рекомендации украинцам, как поступить, если долго нет света и тепла в период отопительного сезона.
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