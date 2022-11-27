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Опасность угарного газа: как уберечься от отравления

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1215
Время на прочтение
2 мин
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Опасность угарного газа: как уберечься от отравления

Фото: Управление ГСЧС Украины во Львовской области

Угарный газ может быть смертельным для человека.

Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать на запах. Без специального оборудования не определить его концентрацию в помещении. Однако сейчас есть бытовые и доступные приборы, которые могут информировать вас об опасности.

Об этом напомнили в Минздраве.

Из-за террористических действий российской федерации страдает энергетическая сфера Украины, поэтому украинцы раньше времени начали готовиться к зиме: оборудуют дома генераторами, печками и другими нагревательными приборами. Но покупая такое оборудование, важно понимать и риски его использования. Сегодня поговорим об опасности угарного газа.

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Что такое угарный газ

Оксид углерода (СО) – это токсичный газ. Он появляется, если горение происходит в условиях нехватки кислорода. Его называют угарным газом. Угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса, но он может быть смертельным для человека.

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Симптомы отравления угарным газом

  • головная боль
  • тошнота
  • учащенное дыхание
  • сластолюбие, чувство усталости
  • головокружение
  • спутывание сознания
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Что делать в случае подозрения отравления угарным газом

  • Выключите все приборы, кроме электрических
  • Откройте окна
  • Вызовите газовую "104"

Напомним, только на Львовщине с начала года отравилось угарным газом 174 человека.

А под Запорожьем угарным газом отравились четверо детей и двое взрослых.

В МВД дали рекомендации украинцам, как поступить, если долго нет света и тепла в период отопительного сезона.

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Дата публикации
Просмотры
1215
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