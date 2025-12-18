Опасность в вашем доме: эти бытовые приборы выбрасывают триллионы вредных частиц

Тостер / © pexels.com

Новое исследование ученых из Южной Кореи шокировало результатами: обычные тостеры и фены выбрасывают триллионы ультрамелких частиц, способных проникать в кровь. Самую большую опасность эти невидимые выбросы представляют для детей из-за особенностей их дыхательной системы.

Об этом пишет Sciencealert.

Недавнее научное исследование оценило уровень загрязнения воздуха в домах, которое создают обычные бытовые устройства, и определило, какие из них могут быть потенциально опасными при использовании.

Группа ученых из Пусанского национального университета (PNU) в Южной Корее создала специальную лабораторную камеру, где измеряла количество ультрамелких взвешенных частиц (UFP), выделяемых в воздух во время работы различной домашней техники. Эти частицы имеют размер менее 100 нанометров, то есть являются настолько микроскопическими, что способны проникать глубоко в организм человека.

В рамках эксперимента протестировали различные модели тостеров, аэрофрайеров и фенов. Большинство приборов продуцировали значительные объемы ультрамелких частиц. Самым большим источником загрязнения оказался тостер с выдвижным механизмом: даже без хлеба он выбрасывал примерно 1,73 трлн UFP за одну минуту работы.

Хотя непосредственное влияние таких частиц на здоровье не было предметом этого исследования, компьютерные модели показали, что UFP настолько малы, что не задерживаются носовой полостью. Они способны проникать глубоко в легкие как взрослых, так и детей. При этом именно дети из-за меньших дыхательных путей являются наиболее уязвимыми.

«Наше исследование подчеркивает потребность в разработке электроприборов с учетом уровня выбросов и в возрастных рекомендациях по качеству воздуха в помещениях. В долгосрочной перспективе уменьшение выбросов ультрамелких частиц от повседневных устройств будет способствовать более здоровому воздуху в домах и снизит риски хронического воздействия, особенно для маленьких детей», — отметил инженер-эколог из PNU Чангхек Ким.

Исследователи выяснили, что основными источниками таких выбросов являются электрические нагревательные элементы и щеточные двигатели постоянного тока. В то же время фены с бесщеточными двигателями выделяли в 10 — 100 раз меньше частиц по сравнению с традиционными моделями.

Кроме этого, в воздушных частицах были зафиксированы следы тяжелых металлов — меди, железа, алюминия, серебра и титана. Вероятнее всего, они попадают в воздух непосредственно из нагревательных спиралей и моторов приборов.

«Наличие таких тяжелых металлов повышает риск цитотоксичности и воспалительных процессов, когда частицы попадают в человеческий организм», — объясняет Ким.

Авторы подчеркивают, что исследование не имело целью оценить прямые последствия для здоровья от использования этих приборов и воздействия UFP. В то же время предыдущие научные работы уже связывали ультрамелкие частицы с развитием астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, диабета и онкологических болезней.

Проблема качества воздуха в помещениях привлекает все больше внимания: ученые анализируют влияние не только бытовой техники, но и косметических средств вроде дезодорантов, лаков и спреев. Учитывая изменение климата и последствия пандемии люди сегодня проводят в помещениях значительно больше времени.

Исследователи призывают сосредоточиться на повышении безопасности бытовых приборов и уменьшении уровня ультрамелких выбросов. Часть решений могут предложить производители через совершенствование конструкции и энергоэффективности, однако для реальных изменений, вероятно, понадобится более строгое регулирование.

«Понимание источников загрязнения помогает разрабатывать профилактические меры и политики для поддержания здорового качества воздуха в помещениях», — резюмировал Ким.

