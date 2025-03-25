Опасность в вашем холодильнике: ученые предостерегли от хранения открытых консервов

Остатки консервированных продуктов можно хранить в холодильнике, но есть важные нюансы.

Мы все часто ставим открытые банки консервов в холодильник, чтобы использовать остатки позже. Но ученые предупреждают, что такое хранение может быть не столь безопасным, как кажется.

Об этом сообщило издание IFLScience.

После вскрытия банки ее металлическое покрытие начинает окисляться от воздействия воздуха. Это может привести к попаданию металлов, таких как железо и цинк, в пищу, что особенно опасно для кислых продуктов, например консервированных помидоров, повышающих риск загрязнения.

Хотя пока нет убедительных доказательств, что выщелачивание металлов представляет серьезную угрозу для здоровья, это может изменить вкус продуктов.

К тому же многие консервированные продукты содержат бисфенол А (BPA) — химическое соединение, которое может попадать в пищу во время хранения. Этот химикат способен оказывать влияние на гормональную систему и вызывать нарушения в ее работе.

Ученые советуют перекладывать остатки из банок в герметичные контейнеры из пластика или стекла и держать их в холодильнике не более 4 дней во избежание каких-либо негативных последствий.

Напомним, названа рыба, которую категорически нельзя есть.

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