Опасные аттракционы: мужчина получил кровоизлияние в мозг после катания

Мужчина из Тайваня заявил, что катание на американских горках в Абу-Даби, ОАЭ, привело к серьезному кровоизлиянию в мозг, нуждавшегося в хирургическом вмешательстве.

Свою историю он обнародовал в соцсетях, предостерегая людей старше 40 лет от подобных рисков, передает Oddity Central.

По словам мужчины, инцидент произошел после посещения тематического парка Ferrari World, известного экстремальными аттракционами с высокими скоростями и перегрузками. После поездки он сразу почувствовал головокружение, однако не придал этому значения, списав симптомы на усталость.

Впрочем, состояние не улучшалось: головокружение продолжалось и ночью, а после возвращения в Тайвань появилась сильная головная боль, которая со временем только усиливалась. Предварительные обследования, в том числе компьютерная томография, не показали патологий.

Ситуация резко ухудшилась, когда мужчина потерял сознание дома. Его срочно госпитализировали в госпиталь, где врачи обнаружили кровоизлияние в твердую мозговую оболочку.

Пациенту была проведена операция по удалению накопленной крови. Медики отметили, что это был не типичный инсульт, а хронический процесс, предположительно вызванный сильным сотрясением. Один из врачей прямо спросил, катался ли мужчина на американских горках.

Специалисты объясняют, что с возрастом мозг несколько уменьшается в объеме, из-за чего увеличивается пространство между ним и черепом. В таких условиях резкие ускорения и торможения могут привести к чрезмерному движению мозга, что повышает риск повреждения сосудов. Дополнительным фактором является снижение их эластичности.

История мужчины быстро стала вирусной. В комментариях другие пользователи постарше поделились схожими случаями. В частности, одна женщина рассказала, что после поездки в Диснейленд у нее произошел разрыв сетчатки и кровоизлияния, а также проблемы с вестибулярным аппаратом.

Другие пользователи также отметили, что врачи советуют людям с сильной близорукостью избегать экстремальных аттракционов из-за риска отслоения сетчатки.

