Опасные игрушки: педиатр рассказала, что не стоит покупать ребенку

Родители хотят обрадовать детей интересными и яркими вещами, однако не все они безопасны для здоровья. Какие детские игрушки опасны для ребенка и почему их лучше не покупать – читайте в материале ТСН.ua.

Елена Луцкая, врач-педиатр из Киева, рассказала на своей странице в фейсбуке, какие игрушки нельзя покупать детям, даже если они очень просят.

Какие игрушки не рекомендовано покупать детям, потому что они опасны для здоровья

Топ-7 опасных детских игрушек:

С магнитами – особенно опасны они потому, что ребенок может проглотить магнит. А все потому, что один магнит будет притягивать другой, который может разорвать стенки кишечника, проходя через пищеварительную систему малыша. Это может стать причиной перорации. А вот если два магнита склеиваются внутри, может возникнуть кишечная непроходимость. С маленькими батарейками – маленькие батарейки типа "таблетки" дети такод могут проглотить. После попадания в пищеварительный тракт она быстро нагревается до температуры свыше 100 градусов и через нее начинает вытекать электролит. Это приводит к язве слизистых и тяжелых ожогов. По словам педиатра, только в США 2800 детей попали в больницу из-за того, что проглотили такую батарейку. Следует убедиться, что они не лежат на видном месте и не используются в игрушках. С лентами и шнурками особенно опасно, если их длина более 20 см. Такие шнуры ребенок может легко обмотать вокруг шеи, а затем перекрыть себе дыхательные пути. Не стоит вешать игрушки на нитях, лентах или шнурках на кроватках или манежах. Это правило также касается крестиков или других оберегов на нитке – их лучше не носить детям дошкольного возраста. С крошечными деталями – как известно маленькие дети часто тянут в рот разные предметы. Потому и существуют строгие ограничения по размерам в зависимости от возраста. Хотя некоторые производители позаботились об этой проблеме. К примеру, оригинальные детали LEGO имеют в своем составе сульфат бария, который светится на рентгеновских снимках. С острыми краями и концами — к этой категории можно также отнести легко бьющиеся игрушки (например, из пластика или стекла). Однако некачественные металлические и деревянные предметы могут иметь острые края. Ребенок может серьезно пораниться. Лизуны или слаймы – эти популярные сегодня игрушки лучше не покупать детям. Лизуны, например, имеют в своем составе молекулы вещества-полимера (клея). Они нетоксичны, пока не попадают в желудок. Также к игрушке добавляют буру (тетраборат натрия). Именно она обеспечивает мягкость и упругость одновременно. Это вещество оказывает серьезное влияние на почки, нервную систему, желудочно-кишечный тракт после попадания в организм. А при длительном контакте с телом может повлечь за собой появление контактного дерматита. Воздушные шарики – детям младше восьми лет не стоит позволять самостоятельно надувать их. Они могут случайно вдохнуть предмет, что приведет к удушью.

Очень важно проверять все детские игрушки, которые покупаются или дарятся детям. Если опасные предметы уже есть среди приобретенных игрушек, лучше их удалить.