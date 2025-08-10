Еда / © pixabay.com

Врачи советуют избегать обработанных продуктов или продуктов, содержащих большое количество сахара или жиров. Их совет правильный, поскольку частое употребление этих продуктов может увеличить риск развития хронических заболеваний, включая неврологические состояния, такие как инсульт и деменция.

Однако Байбин Чен, сертифицированный невролог и эпилептолог с двойной квалификацией, практикующий в Мичиганском университете, говорит, что есть некоторые другие неожиданные и менее известные продукты, которых следует избегать, чтобы предотвратить серьезные неврологические проблемы. Об этом пишет CNBC.

Врач никогда не ест эти четыре продукта:

1. Консервы, которые выглядят поврежденными

Если банка выпуклая, треснутая или сильно вмята, это должно вызвать тревогу. Это может быть признаком заражения ботулотоксином, который может вызвать ботулизм.

Ботулотоксин является одним из мощнейших нейротоксинов, известных науке. Он блокирует высвобождение нейромедиатора, помогающего вашему мозгу сообщать мышцам о движении. Результатом может быть паралич конечностей, помутнение зрения и в тяжелых случаях дыхательная недостаточность. Без противоядия ботулизм может быть смертельным.

Этот токсин особенно опасен тем, что его невозможно обнаружить по запаху, вкусу или звезде. К сожалению, нагрев пищи в загрязненной банке может быть недостаточным для нейтрализации токсина. Если сомневаетесь, просто выбросьте.

2. Некоторые виды рыбы

«Я люблю есть рыбу и поощряю своих пациентов употреблять в пищу такие виды, как лосось, сардины и форель, которые имеют высокое содержание омега-3 жирных кислот и низкое содержание ртути. Однако я советую быть осторожными, когда речь идет о больших тропических рыбах, таких как барракуда, морской окунь, осетр, мурена и амберджек. Они могут содержать нейротоксин под названием цигуатоксин, особенно если их выловили в местах с коралловыми рифами, как Карибский бассейн и южная часть Тихого океана», — говорит врач.

Симптомы отравления рыбой могут включать чувство холода, жжение, покалывание, головокружение или даже ночные кошмары.

К тому же, что цигуатоксин термостабильный, то есть вне зависимости от того, как долго вы готовите рыбу, токсин остается неизменным. И, как и ботулотоксин, у него нет вкуса или запаха.

Старайтесь ограничивать потребление крупной хищной рыбы, избегайте некоторых частей, таких как печень, икра и головы.

3. Сырая или недоваренная свинина

Риск здесь заключается в нейроцистицеркозе, состоянии, вызванном попаданием яиц свиного цепня. Личинки цепня могут попасть в мозг и вызвать разнообразные симптомы, включая судороги, повышенное внутричерепное давление и даже симптомы, подобные деменции.

Нейроцистицеркоз является одной из ведущих причин приобретенной эпилепсии по всему миру.

Тщательно готовьте свинину и соблюдайте соответствующую гигиену рук.

4. Непастеризованное молоко

Когда молоко пастеризуется, его обрабатывают теплом, чтобы уничтожить микроорганизмы, которые могут вызвать заболевание. Этот процесс снижает концентрацию определенных витаминов.

С другой стороны, сырое молоко является известным источником таких патогенов, как листерия, кишечная палочка и сальмонелла. Его употребление влечет примерно в 840 раз больше заболеваний и в 45 раз больше госпитализаций, чем пастеризованное молоко.

Дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом имеют наивысший риск серьезных последствий.

