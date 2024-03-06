Опасные сахарозаменители: чем грозят искусственные подсластители в напитках

Низкая калорийность заменителей сахара делает их употребление привлекательным для здоровых людей, не имеющих проблем с регуляцией глюкозы в крови и пытающихся похудеть. Но последние исследования говорят, что подсластители опасны для здоровья в целом.

Потребление двух литров в день газированных напитков, в состав которых входят искусственные подсластители, увеличивает риск сердечного приступа, а именно фибрилляции предсердий, на 20%.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование китайских учёных.

Фибрилляция предсердий – это хаотичное сокращение верхних камер сердца, которые в норме бьются синхронно. Симптомы такого патологического состояния включают в себя:

усталость;

одышку;

учащенное сердцебиение;

головокружение и потемнение в глазах;

боль в груди.

Фибрилляция предсердий часто возникает вследствие нездорового образа жизни людей, не имеющих врожденных патологий сердца.

Ученые также исследовали влияние на организм человека напитков с обычным сахаром и чистых фруктовых соков без добавления сахара или его заменителей. Выяснилось, что сладкие напитки повышают риск развития фибрилляции предсердий на 10%, в то время как употребление примерно 150 мл фруктовых соков наоборот снижает риски нарушений сердечного ритма на 8%.

Исследователи также отмечают, что риски фибрилляции предсердий еще больше снижаются, когда человек регулярно выполняет физические упражнения и не употребляет продукты с высоким содержанием холестерина и жира.

Среди опасных осложнений, к которым может привести фибрилляция предсердий, следует указать:

образование тромбов;

инсульт;

раннее слабоумие у пожилых людей.

Центр контроля и профилактики заболеваний США утверждает, что фибрилляция предсердий является основной причиной инсульта в США. Особую опасность искусственные заменители сахара представляют для людей старше 65 лет, которые вследствие пожилого возраста более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

Напомним, сбалансировать рацион и улучшить свое здоровье помогут натуральные заменители сахара. Натуральные сахара нерафинированные или почти не обработаны и содержатся во многих натуральных продуктах.

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