Опасные сахарозаменители: чем грозят искусственные подсластители в напитках

Низкая калорийность заменителей сахара делает их употребление привлекательным для здоровых людей, не имеющих проблем с регуляцией глюкозы в крови и пытающихся похудеть. Но последние исследования говорят, что подсластители опасны для здоровья в целом.
Потребление двух литров в день газированных напитков, в состав которых входят искусственные подсластители, увеличивает риск сердечного приступа, а именно фибрилляции предсердий, на 20%.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование китайских учёных.
Фибрилляция предсердий – это хаотичное сокращение верхних камер сердца, которые в норме бьются синхронно. Симптомы такого патологического состояния включают в себя:
- усталость;
- одышку;
- учащенное сердцебиение;
- головокружение и потемнение в глазах;
- боль в груди.
Фибрилляция предсердий часто возникает вследствие нездорового образа жизни людей, не имеющих врожденных патологий сердца.
Ученые также исследовали влияние на организм человека напитков с обычным сахаром и чистых фруктовых соков без добавления сахара или его заменителей. Выяснилось, что сладкие напитки повышают риск развития фибрилляции предсердий на 10%, в то время как употребление примерно 150 мл фруктовых соков наоборот снижает риски нарушений сердечного ритма на 8%.
Исследователи также отмечают, что риски фибрилляции предсердий еще больше снижаются, когда человек регулярно выполняет физические упражнения и не употребляет продукты с высоким содержанием холестерина и жира.
Среди опасных осложнений, к которым может привести фибрилляция предсердий, следует указать:
- образование тромбов;
- инсульт;
- раннее слабоумие у пожилых людей.
Центр контроля и профилактики заболеваний США утверждает, что фибрилляция предсердий является основной причиной инсульта в США. Особую опасность искусственные заменители сахара представляют для людей старше 65 лет, которые вследствие пожилого возраста более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.
Напомним, сбалансировать рацион и улучшить свое здоровье помогут натуральные заменители сахара. Натуральные сахара нерафинированные или почти не обработаны и содержатся во многих натуральных продуктах.
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