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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Опасный бьюти-лайфхак из YouTube чуть не лишил ребенка зрения (фото)

Девочка наткнулась на видео, в котором жидкость для снятия лака якобы предлагали использовать вместо глазных капель и наносить на губы.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Девочка натолкнулась на опасный бьюти-лайфгак на YouTube

Девочка натолкнулась на опасный бьюти-лайфгак на YouTube

10-летняя девочка Фиби из Уэльса оказалась в больнице после того, как повторила опасный бьюти-лайфхак из YouTube. Она протерла губы жидкостью для снятия лака, а затем закапала средство себе в глаза.

Об этом пишет издание The Sun.

Опасный лайфхак из YouTube: как 10-летняя девочка повредила глаза

Мать девочки Ребекка Соал рассказала, что дочь увидела на YouTube видео, в котором жидкость для снятия лака якобы рекомендовали использовать вместо глазных капель, а также для визуального увеличения губ.

«В этом тупом видео говорилось, что это хорошая альтернатива каплям для глаз», — отметила женщина.

Фиби взяла средство в ванной, смочила им ватную палочку и провела ею по губам. После этого девочка закапала несколько капель жидкости в каждый глаз.

Ребекка поняла, что произошло, когда почувствовала резкий запах. К тому моменту у дочери уже покраснели губы и глаза, а зрение стало затуманенным.

«У меня появилось плохое предчувствие. Я подошла к дочери — и все стало на свои места. Это было страшно», — вспомнила мать.

Женщина немедленно отвезла Фиби в больницу, опасаясь серьезного повреждения зрения. Медики промыли каждый глаз литром физраствора, чтобы удалить остатки химического вещества. Средство не содержало ацетона, однако в его составе были другие вещества, способные раздражать глаза, в частности этилацетат и изопропанол. Девочка также получила химический ожог губ.

«Врачи сказали, что ей очень повезло», — рассказала Ребекка.

Теперь семья ждет консультации офтальмолога, ведь окончательные последствия для зрения еще неизвестны.

Мать девочки призвала родителей контролировать контент в соцсетях

После инцидента Ребекка запретила своим детям воспользоваться социальными сетями. Женщина опасается, что дети могут воспринимать опасные розыгрыши и фальшивые бьюти-советы за настоящие рекомендации и пытаться повторить увиденное.

«В видео они используют воду, чтобы набрать ругательства. Это шутка, но дети воспринимают все буквально. Мы видели много подобных роликов — это просто отвратительно», — заявила Ребекка.

По словам матери, ее дети обычно заходили на YouTube, чтобы смотреть любимые видео о Roblox, поэтому семья не ожидала, что они могут встретить опасные тренды.

Ребекка также поддерживает планы британских властей по ограничению доступа детей к социальным сетям.

Это просто страшно. Мы не можем дождаться этого государственного запрета, потому что уже ничего не безопасно», — сказала женщина.

Ответивший YouTube на опасный бьюти-тренд

После обращения журналистов YouTube сообщил, что расследует, как подобные видео попали на платформу. Однако поиск по запросам об использовании жидкости для снятия лака в качестве бьюти-лайфхака не дал результатов.

Ребекка призвала родителей внимательнее следить за тем, что дети смотрят в интернете, и недооценивать влияние опасных трендов.

«Будьте внимательнее к своим детям. Я знаю, что вы доверяете своим детям, но доверяете ли вы им достаточно, чтобы они не подверглись влиянию? Надеюсь, она теперь понимает, что наделала», — подытожила мать.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о шести опасных TikTok-лайфхаках по уборке. Некоторые из них могут повредить бытовую технику, мебель и другие поверхности в доме, а в отдельных случаях даже навредить здоровью.

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