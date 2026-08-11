Опасный и устойчивый к лекарствам грибок может незаметно обитать на коже: ученые раскрыли его секрет

Штамм Candida auris. Фото: Библиотека изображений в области общественного здравоохранения (PHIL) Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) под идентификационным номером #21796

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Устойчивый к лекарствам грибок Candida auris способен длительное время сохраняться на коже человека, а в случае ослабления иммунитета — вызывать опасные инфекции. Учёные выяснили, какой механизм помогает патогену избегать защитной реакции организма и закрепляться в волосяных фолликулах.

Об этом сообщило издание Gizmodo со ссылкой на исследование ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF)

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Чем опасен грибок Candida auris

Впервые Candida auris была обнаружена в 2009 году в ухе пациента в Японии. С тех пор этот грибок стал серьёзной угрозой для систем здравоохранения. Одна из главных причин — его способность развивать устойчивость к противогрибковым препаратам. В частности, ученые выявляли штаммы, резистентные ко всем доступным классам таких лекарств.

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Опасность C. auris заключается также в том, что он может длительное время находиться на коже здорового человека, не вызывая никаких симптомов. Для большинства носителей это не влечет за собой никаких последствий. В то же время у людей с ослабленной иммунной системой грибок способен вызывать серьезные инфекции кровотока.

Кроме того, носители могут распространять C. auris в больницах и учреждениях длительного ухода. Передача возможна как при непосредственном контакте, так и через загрязненные поверхности или медицинское оборудование.

Чтобы понять, почему грибок так хорошо приживается на коже, исследователи провели лабораторные эксперименты и исследования на мышах. Поведение C. auris они сравнили с Candida albicans — родственным грибком, который также может вызывать инфекции, но значительно хуже колонизирует кожу.

Грибок нашел «убежище» в волосяных фолликулах

Учёные установили, что C. auris активно заселяет волосяные фолликулы. При этом он вызывает необычную реакцию иммунной системы.

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Так, в ответ на C. albicans организм мышей вырабатывал больше интерлейкина-17 (IL-17) — белка, играющего важную роль в защите от грибковых инфекций. Однако в случае с C. auris преобладало высвобождение интерферона-гамма, который в первую очередь участвует в защите организма от вирусов.

Исследователи установили, что такая иммунная реакция снижала выработку IL-17 и одновременно замедляла обновление клеток в волосяных фолликулах. Это создавало благоприятные условия для того, чтобы C. auris мог длительное время сохраняться на коже.

Последующие эксперименты помогли учёным выяснить, что грибок изменяет структуру своей наружной клеточной стенки, обнажая большее количество хитина — прочной молекулы, характерной для грибов.

Ведущий автор исследования, дерматолог и профессор Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF) Дин Меррилл пояснил, что C. auris реагирует на среду поверхности кожи и изменяет местный иммунный ответ, благодаря чему может дольше оставаться на коже и в волосяных фолликулах.

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«Наше исследование помогает объяснить, почему после колонизации кожи C. auris бывает так трудно избавиться: грибок улавливает сигналы из окружающей среды кожи и реагирует, перестраиваясь таким образом, что способствует его выживанию, в том числе путем изменения локального иммунного ответа, способствующего его сохранению в коже и волосяных фолликулах», — отметил профессор.

Как это открытие может помочь в борьбе с Candida auris

Учёные отмечают, что для большинства людей присутствие C. auris на коже само по себе не представляет значительной опасности. В то же время инфекции, вызываемые этим грибком, хотя и остаются относительно редкими, регистрируются всё чаще.

Если выводы команды подтвердятся в ходе дальнейших исследований, в частности с участием людей, они могут помочь лучше понять особенности C. auris и его способность выживать на коже. В настоящее время ученые также работают над созданием новых противогрибковых препаратов и вакцин для лечения или профилактики инвазивных грибковых инфекций.

Исследователи из UCSF надеются, что их работа поможет найти и другие способы борьбы с C. auris. В частности, полученные данные могут указать на новые потенциальные мишени для методов, направленных на очищение кожи от грибка и предотвращение его распространения.

Одним из возможных направлений может стать воздействие на местный иммунный ответ кожи, чтобы C. auris больше не мог использовать её для своего выживания. Кроме того, дальнейшее изучение грибка может помочь ученым понять, как не допустить его перехода от относительно безвредного носительства на коже к опасной и устойчивой к лекарствам инфекции.

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