Опасный паразит вернулся после уничтожения более 60 лет назад

Опасный паразит, который считался ликвидированным в США еще более 60 лет назад, снова вызвал беспокойство среди специалистов по здравоохранению. Речь идет о винтовом черве Нового Света (Cochliomyia hominivorax) — личинках плотоядной мухи, которые размножаются в открытых ранах теплокровных животных и людей, вызывая тяжелые поражения тканей.

Новые случаи заражения зафиксированы в Мэриленде, а также вспышки вблизи американской границы в Мексике. Это стало напоминанием, что даже те биологические угрозы, которые когда-то были успешно преодолены, могут вернуться из-за глобальных путешествий и климатических изменений.

В первой половине прошлого века этот паразит наносил огромный ущерб американскому животноводству. Прорыв в борьбе произошел в 1950-х годах благодаря внедрению технологии стерильных насекомых. Ученые облучали самцов мух, лишая их способности к размножению, после чего выпускали в природу. Бесплодные самцы спаривались с дикими самками, не оставляя потомства, и это привело к полному исчезновению популяции паразита на территории США к 1966 году.

Программа технологии стерильных насекомых считается одной из самых успешных инициатив биологического контроля в истории человечества.

Чем опасен винтовой червяк?

Заражение винтовым червем вызывает тяжелую форму миаза.

Основные опасности, связанные с заражением:

Поедание живых тканей (некроз) : самка мухи откладывает яйца в открытые раны теплокровных животных и людей, а иногда — в глаза, нос или рот. Вылупляющиеся личинки (их могут быть сотни) начинают поедать живую плоть и ткани хозяина, образуя глубокие и большие раны. Это вызывает сильную боль и страдания.

Быстрое прогрессирование и смертельный риск : без своевременного и надлежащего лечения личинки могут убить хозяина (человека или животное) за одну-две недели. У животных заражение может иметь катастрофические последствия для целого поголовья.

Поражение жизненно важных органов: личинки C. hominivorax могут скапливаться вокруг отверстий головы и проникать в ткани мозга (церебральный миаз), что может быть фатальным, особенно для новорожденных. Также возможна локализация в полости рта (оральный миаз) или вокруг глаз, что вызывает глубокие повреждения.

Инвазия может привести к осложнениям, таким как флегмона (острое разлитое гнойное воспаление).

Случаи заражения в 2025 году

В августе 2025 года зафиксировали первый случай заражения человека в США за несколько десятилетий — у мужчины, который вернулся из Сальвадора. Больного удалось быстро вылечить, однако инцидент стал серьезным предупреждением для медицинских структур.

На фоне новых вспышек в Мексике правительство США оперативно активизировало меры безопасности: усилило пограничный мониторинг и возобновило масштабную программу выпуска стерильных мух в сотрудничестве с мексиканской стороной.

Эксперты отмечают: профилактика остается самой эффективной защитой. Даже незначительные раны необходимо своевременно обрабатывать, а путешественникам, которые возвращаются из регионов, где распространен этот паразит, советуют тщательно осматривать себя и домашних животных.

