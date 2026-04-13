Опасный штамм коронавируса "Цикада" мгновенно распространяется по миру - какие симптомы вызывает

Новый штамм COVID-19 / © ТСН.ua

Реклама

Новый штамм коронавируса BA.3.2, получивший неофициальное название «Цикада», был зафиксирован по меньшей мере в 23 странах мира. Его уже обнаружили, в частности, в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике.

Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Всемирная организация здравоохранения сейчас классифицирует этот вариант как «находящийся под наблюдением».

Реклама

По данным CDC, новый вариант имеет значительное количество мутаций, однако пока нет доказательств, что он вызывает более тяжелое течение болезни по сравнению с предыдущими штаммами.

Особенностью «Цикады» исследователи называют ее нестандартную динамику распространения. В некоторых регионах вирус длительное время почти не проявлялся, а затем снова фиксировался — отсюда и название, отсылающее к поведению цикад.

В то же время, предварительные наблюдения указывают, что среди инфицированных может быть больше детей, чем взрослых. Однако ученые предостерегают: эти данные еще не подтверждены окончательно и нуждаются в дополнительных исследованиях. Одно из возможных объяснений — особенности иммунного ответа, ведь взрослые могут иметь более широкий спектр антител после предварительных контактов с вирусом.

Симптомы нового варианта пока не отличаются от других форм COVID-19. Среди них повышенная температура, кашель, боль в горле, насморк, усталость, головная боль, ломота в теле, одышка и иногда расстройства пищеварения.

Реклама

Эксперты отмечают, что появление новых мутаций является естественным процессом для РНК-вирусов. BA.3.2 считается «высокодивергентным» вариантом, то есть существенно отличается от первоначального «Омикрона», что может частично усложнять его распознавание иммунной системой.

Риск нового штамма — что говорят медики

Несмотря на это, общий риск для общественного здоровья оценивается сейчас как низкий. Вакцинация, по словам специалистов, и дальше обеспечивает защиту, особенно от тяжелого течения болезни, даже если ее эффективность против новых вариантов может частично снижаться.

В ВОЗ также подчеркивают, что COVID-19 постепенно переходит в категорию сезонных респираторных инфекций. В то же время людям из групп риска — пожилым, хронически больным и ослабленным иммунитетом — рекомендуют внимательно следить за состоянием здоровья и при необходимости обращаться к врачу.