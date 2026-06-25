Ребенок / © Pixabay

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Новый опасный тренд в социальных сетях массово калечит детей по всему миру. Подростки начали греть популярные игрушки сквиши в микроволновках, что приводит к мощным взрывам раскаленного геля прямо в лицо.

Об этом пишет Mirror.

Вместе с популярностью оригинальных моделей на рынке и в интернет-магазинах появилось множество дешевых копий. Однако обычный восторг перерос в опасную тенденцию: дети массово начали класть эти пластиковые предметы в микроволновки для развлечения.

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Истории пострадавших детей

Одной из жертв нового вирусного челленджа стала школьница Вайолет Зербст, поместившая свою игрушку в микроволновку всего на 30 секунд. Когда девочка достала изделие и сжала его в руках, разогретое внутреннее содержимое мгновенно вырвалось наружу.

«Я сжимала ее около трех секунд, а потом она свернулась в комок и взорвалась мне прямо в лицо. Жидкость была на дне, а потом просто лопнула», — рассказывает Вайолет.

Отец девочки вспоминает, что крики его ребенка были просто ужасающими, а комнату охватила паника.

«Я понял, что что-то пошло совсем не так. Это была какая-то карамельная субстанция, очень липкая и обжигающая, мгновенно прилипшая к ее лицу. Кожа начала отслаиваться. Поскольку эта мерзость попала ей даже в рот, дочь пыталась ее изо всех сил выплюнуть», — делится отец девочки.

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Вайолет провела целую неделю в больнице, восстанавливаясь после серьезных травм и волдырей. Теперь он пытается привлечь внимание общества к смертельной опасности таких развлечений.

Аналогичный случай произошел с десятилетней Беллой из Бристоля. Девочка получила тяжелые травмы во время игры со своей подругой, решившей подогреть подобную фигурку.

«Из-за силиконового внешнего слоя девочки вообще не чувствовали, насколько горячо внутри игрушки. Когда подруга сжала ее, она взорвалась прямо на них обоих. Дочь просто рыдала навзрыд от боли», — рассказала мать пострадавшей.

Что обнаружила проверка

Помимо угрозы физических травм от взрывов, эксперты обнаружили еще один скрытый риск.

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Лабораторные анализы изъятых копий популярных игрушек, таких как Squishy Dumplings и NeeDoh, подтвердили наличие целого ряда токсичных химических веществ. В частности, в образцах обнаружено аномально высокое содержание бензола — опасного соединения, известного своими канцерогенными свойствами.

Представители управления по защите прав потребителей графства Нортумберленд выразили серьезную обеспокоенность ситуацией на рынке.

«При вскрытии поддельные игрушки часто выдают очень сильный, резкий химический запах. Кроме того, в копиях известных брендов полностью отсутствует необходимая по закону информация об отслеживании товаров, включая название и адрес официального импортера или производителя», — отмечают в ведомстве.

Как распознать поддельную игрушку

Специалисты отмечают, что на всех легальных изделиях должны быть четко указаны данные импортера из Великобритании или производителя из ЕС, а также обязательная маркировка безопасности CE или UKCA.

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Эксперты Института сертифицированных стандартов торговли дали несколько главных советов, как не попасть на опасный контрафакт:

Остерегайтесь слишком низких цен, которые кажутся подозрительными и слишком привлекательными.

Купите детские товары исключительно в проверенных сетях и избегайте незнакомых интернет магазинов или случайных посторонних продавцов на маркетплейсах.

Проверка упаковки на наличие грамматических или орфографических ошибок в тексте.

Маркировка должна содержать номер модели, четкие предупреждения об опасности удушения или содержании мелких деталей на английском языке.

Напомним, современное отцовство оказывает большое давление на взрослых. Психолог Радослав Качан отметил, что родители миллениалов выросли в более простом мире, а сегодня от них ожидают быть психологами, диетологами, тренерами, образовательными менеджерами и специалистами по кибербезопасности. Это часто приводит к усталости, разочарованию и ощущению неудачи. Эксперт советует искать поддержку у других взрослых, не избегать сложных разговоров с подростками и иногда уступать спорам, чтобы сохранить отношения.

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