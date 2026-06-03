Опасный жир может скрываться даже в стройном теле: что выяснили ученые

Ожирение, здоровая пища / © Pexels

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Большинство людей привыкли оценивать свой вес по индексу массы тела (ИМТ) — достаточно знать рост и вес, чтобы получить показатель, якобы отражающий состояние здоровья. В течение десятилетий врачи использовали ИМТ для определения недостаточного веса, нормы, избыточного веса или ожирения . Однако новые исследования свидетельствуют, что этот показатель далеко не всегда дает полную картину.

Об этом пишет Earth .

Проблема состоит в том, что ИМТ учитывает только соотношение веса к росту, не различая, из чего состоит масса тела – жира, мышц, костей или воды.

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Поэтому два человека с одинаковым ИМТ могут иметь совершенно разное состояние здоровья. Например, спортсмен с развитой мускулатурой может попасть в категорию людей с избыточным весом, тогда как человек с нормальным ИМТ может иметь избыток жира, особенно в области живота, что представляет серьезную угрозу здоровью.

По словам гепатолога и специалиста по трансплантации печени доктора Брайана Ли, ИМТ не измеряет жировую массу напрямую, а лишь отражает общий вес тела. Именно поэтому этот показатель часто не позволяет выявить людей со скрытыми рисками.

ИМТ не всегда показателен

Интересно, что сам ИМТ поначалу не создавался как медицинский инструмент. Его разработал бельгийский математик Адольф Кетле еще в XIX веке для анализа статистических закономерностей у населения, а не для оценки здоровья конкретного человека.

Несмотря на это, простота расчета сделала ИМТ популярным в медицине. Но именно эта простота стала его основным недостатком.

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Самый опасный жир – не всегда заметен

Специалисты отмечают: не весь жир в организме все равно влияет на здоровье.

Подкожный жир, расположенный непосредственно под кожей, менее опасен. Вместо этого висцеральный жир накапливается вокруг внутренних органов — печени, поджелудочной железы и кишечника. Именно он связан с повышенным риском развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и других серьезных проблем.

Самое сложное то, что висцеральный жир может оставаться незаметным снаружи. Человек может выглядеть стройным и иметь нормальный ИМТ, но одновременно находиться в зоне высокого риска.

Новый подход к определению ожирения

В 2025 году международная группа экспертов представила новые критерии оценки ожирения. Вместо ориентации на вес они рекомендуют учитывать распределение жировых отложений и их влияние на здоровье.

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Для этого используются следующие показатели:

окружность талии;

соотношение талии к бедрам;

соотношение талии к росту.

Согласно новой модели, для установления клинического ожирения недостаточно только избытка жира. Важно также оценивать, влияет ли этот жир на работу организма – сердца, суставов, обмен веществ и других систем.

Люди могут не знать о проблеме

Исследователи проанализировали данные почти 5600 взрослых участников Национального опроса по здоровью и питанию США.

Результаты оказались неожиданными: примерно 25% людей с нормальным ИМТ отвечали новым критериям клинического ожирения. Среди тех, кого ИМТ относил к категории людей с избыточным весом, около половины имели признаки ожирения по новым стандартам.

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Это означает, что миллионы людей могут иметь серьезные метаболические нарушения и повышенный риск заболеваний, даже не подозревая об этом из-за «нормального» показателя ИМТ.

Почему это важно

Сегодня доступ ко многим методам лечения ожирения – от медикаментов до бариатрической хирургии – часто зависит именно от показателя ИМТ.

Если у человека нормальный ИМТ, но опасный уровень висцерального жира, он может не получить необходимую помощь вовремя. В результате риски для здоровья скапливаются годами, прежде чем проблема становится очевидной.

Талия может рассказать больше, чем весы

По мнению ученых, обычная сантиметровая лента иногда способна дать больше полезной информации о состоянии здоровья, чем весовые показатели.

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Измерение окружности талии помогает выявить скрытый риск развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний даже у людей с нормальной массой тела.

Врачи отмечают: ожирение поддается лечению. Изменения образа жизни, физическая активность, коррекция питания и современные медикаментозные методы помогают снизить количество избыточного жира и снизить риск развития хронических болезней.

Поэтому оценивать здоровье только по ИМТ уже недостаточно. Для более точной картины необходимо учитывать распределение жира в организме, объем талии и состояние здоровья человека.

Напомним, мировая эпидемия ожирения все сильнее поражает бедные страны. Пока жители состоятельных государств получают доступ к современным препаратам для похудения и профилактики, в странах с низкими доходами количество людей с избыточным весом стремительно растет из-за дешевой нездоровой пищи и ограниченного доступа к медицине. Именно эти регионы могут испытать наибольший удар от связанных с ожирением болезней.

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