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Опубликованы новые европейские протоколы реабилитации после инсульта

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Опубликованы новые европейские протоколы реабилитации после инсульта

По мнению европейских специалистов, протокол 2021 года улучшит текущие рекомендации и расширит терапевтические возможности для пациентов, переживших инсульт.

По официальной статистике, цереброваскулярные заболевания занимают второе место в мире среди всех причин смерти и инвалидности. В Украине — это около 14% всех умерших. Ежегодно ВОЗ регистрирует около 6,5 млн. летальных исходов, и по этому показателю инсульт уступает лишь ишемической болезни сердца.

Европейская академия неврологии и европейская федерация нейрореабилитационных обществ обнародовала Панъевропейские рекомендации-2021 по фармакологической поддержке моторной реабилитации после острого ишемического инсульта. Согласно протоколу, новейшими исследованиями 2021 года в этой сфере является эффективное клиническое применение для ранней нейрореабилитации после острого ишемического инсульта препаратов Церебролизин и Циталопрам.

«При формировании новых украинских стандартов лечения инсультов, врачам необходимо учитывать европейские и мировые стандарты. Это ускорит процесс восстановления после инсульта и улучшит жизнь пациентов и членов их семей», - комментирует обнародованные протоколы доцент кафедры физической, реабилитационной  и спортивной медицины Национального университета здравоохранения Украины им. П.Л. Шупика, врач-невролог, Владимир Голик.

Согласно официальной статистике Минздрава Украины, ежегодно в стране происходит до 100 000 инсультов. Данные международных исследований, использующих математическое моделирование, указывают на то, что официальная статистика недооценивает количество инсультов в Украине. На самом деле их 150 тыс.-200 тыс. в год. По данным Украинского общества инсультной медицины, обнародованным в мае 2021, ежегодно в Украине происходит около 130 тысяч случаев инсульта, и до 40% пациентов умирают в течение первого месяца от начала заболевания. Около 35% пациентов - люди трудоспособного возраста.

Европейская академия неврологии (European Academy of Neurology) — это некоммерческая организация, которая объединяет и поддерживает неврологов по всей Европе. В настоящее время 47 европейских национальных неврологических обществ, а также 2300 человек зарегистрированы членами EAN. Таким образом, EAN представляет более 45 000 европейских неврологов. Членом Европейской академии неврологии является Украинская Ассоциация неврологов, психиатров и наркологов. 

Европейская федерация нейрореабилитационных обществ (European Federation of Neurorehabilitation Societies) — это международная, беспартийная, неконфессиональная, некоммерческая организация, которая занимается исследованиями, образованием, интеллектуальным и научным обменом, адвокацией и благотворительной деятельностью в области нейрореабилитационной медицины и смежных профессиональных областей. Членом Европейской Ассоциации нейрореабилитационных обществ является Всеукраинское общество нейрореабилитации.

Дата публикации
Просмотры
78
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