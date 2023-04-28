Оральный секс провоцирует рак ротоглотки - исследование

Британские ученые утверждают, что оральный секс может спровоцировать развитие рака горла.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

По словам экспертов, в США и Великобритании этот вид онкоболезни стал более распространенным, чем рак шейки матки.

Доктор Хишам Механна из Бирмингемского университета заявил, что 70 процентов случаев рака горла вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ), обычно безвредным вирусом, передающимся половым путем и связанным с множественными формами рака.

Медик говорит, что у людей с несколькими партнерами по оральному сексу риск заболеть раком горла увеличивается в девять раз.

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"За последние два десятилетия на западе наблюдался быстрый рост заболеваемости раком горла, настолько, что некоторые назвали это эпидемией. Это произошло из-за значительного роста заболеваемости особым типом рака горла, который называется раком ротоглотки", — отметил врач.

Рак ротоглотки является наиболее распространенным типом рака горла. Он появляется в миндалинах и задней части глотки.

Врачи считают инфекцию ВПЧ наибольшим фактором риска развития заболевания.

Доктор Механна продолжил: "ВПЧ передается половым путем. Для рака ротоглотки основным фактором риска является количество половых партнеров на протяжении жизни, особенно оральный секс. У тех, кто имеет шесть или более партнеров по оральному сексу в течение жизни, вероятность развития рака ротоглотки в 8,5 раз выше, чем у тех, кто не занимается оральным сексом.

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Ежегодно в США диагностируется более 50 000 случаев рака полости рта или ротоглотки, что приводит к ежегодной смерти более 10 000 человек.

Однако, по данным Американского онкологического общества, количество случаев растет до 1,3% в год у женщин и 2,8% у мужчин.

Врачи обнаружили, что оральный секс является для них наибольшим фактором риска, опережая курение, употребление алкоголя и нездоровое питание.

Это связано с тем, что действия могут привести к заражению ВПЧ в задней части горла или около миндалин.

В большинстве случаев эти инфекции проходят, но иногда могут и вызвать рак.

Ученые из NYU Langone подсчитали, что до 70 процентов случаев рака горла вызваны инфекциями ВПЧ.

В Великобритании рак головы и шеи в совокупности является причиной более 12 000 случаев заболевания и 4 000 смертей в год.

ВПЧ – это распространенный вирус, распространяющийся при вагинальном, анальном и оральном сексе с уже инфицированным человеком.

Существует вакцина от ВПЧ. Она эффективна более чем на 80 процентов и доступна в большинстве развитых стран мира. Это двухдозовая вакцина для детей от 11 до 12 лет. Прививки делаются с интервалом в 12 месяцев.

Для людей, пропустивших это окно, доступна трехдозовая инъекция для людей от 15 до 26 лет.

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