Орехи могут уменьшить риск сердечных заболеваний и повысить уровень серотонина – новое исследование

Употребление орехов поможет снизить риск сердечных заболеваний, а также избавит от перепадов настроения.

Орехи – продукт, который предотвращает старение, уменьшает воспаление и помогает при похудении.

Новое исследование Nutrients показало, что орехи также могут уменьшить факторы риска, связанные с болезнями сердца. а также увеличить количество серотонина в организме.

Специалисты опирались на данные предыдущего исследования, которое выявило: ежедневное употребление 40 граммов грецких орехов, миндаля, кешью, фундука, макадамии, фисташек, бразильских орехов привело к потере веса, а также снижению артериального давления и частоте сердечных сокращений. Считается, что причиной является триптофан, содержащийся в орехах, который метаболизируется при попадании в кишечник, в результате чего образуются биоактивные метаболиты, помогающие иммунной регуляции организма, связанной с потенциальными сердечными заболеваниями.

В новом исследовании медики стремились выяснить, влияет ли употребление орехов вместе с низкокалорийной пищей как на кишечник, так и на количество метаболитов триптофана.

Орехи и артериальное давление

Ведущий исследователь Чжаопин Ли, доктор медицинских наук, профессор медицины и руководитель отдела клинического питания UCLA, отметил, что в течение длительного времени орехи могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, и эти выводы дают некоторые возможные объяснения.

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"Мы выявили некоторые новые связи между метаболитами триптофана и артериальным давлением, частотой сердечных сокращений и ощущением сытости у лиц с избыточным весом и ожирением, что свидетельствует о более широком влиянии метаболизма триптофана на общее состояние здоровья, включая здоровье сердечно-сосудистый. системы", — добавил он.

Орехи и "гормон счастья"

Более того, второе исследование показало, что уровень серотонина в крови повысился на 60,9% после 12 недель употребления орехов и на 82,2% до 24-й недели.

"Впервые мы видим, что потребление орехов связано с увеличением уровня серотонина в организме. Серотонин может иметь важное влияние на настроение и общее психическое здоровье. Регулярное потребление орехов связано с повышением уровня серотонина, "гормона счастья", что оказывает их эффективным способом поднять настроение по естественному пути.", — добавил медик.

Кроме того, что орехи являются источником полезных жиров и клетчатки, исследования также обнаружили, что их потребление может помочь снизить агрегацию тромбоцитов, то есть склонность к образованию тромбов, что является одной из основных причин сердечных расстройств. нападение или инсульта.

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Какие орехи самые полезные

Медики добавляют, что фундук и грецкие орехи обычно приносят наибольшую пользу.

Если у вас есть аллергия на орехи

Что касается людей, которые, к сожалению, имеют аллергию на орехи и должны отказаться от этого полезного продукта, им лучше сосредоточиться на других здоровых источниках триптофана, таких как семена подсолнечника и авокадо.

Добавим, что с помощью добавок витамина D не всегда можно снизить риск рака кожи. Читайте подробности об исследовании.

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