Организм бьет тревогу: симптомы дефицита железа, которые остаются незамеченными

Симптомы анемии / © pixabay.com

Дефицит железа в организме часто развивается постепенно, поэтому его симптомы легко не заметить или объяснить другими причинами. В то же время именно недостаток железа является основной причиной железодефицитной анемии — самой распространенной формы анемии в мире. При этом состоянии кровь теряет способность полноценно переносить кислород, а органы и ткани начинают испытывать его недостаток.

TSN.ua пронализировал материалы Healthline и Cleveland Clinic, чтобы выяснить, как организм реагирует на дефицит железа, какие симптомы железодефицитной анемии возникают чаще всего и почему врачи советуют не игнорировать даже незначительные изменения самочувствия.

Симптомы недостатка железа

Железо необходимо для образования гемоглобина — белка в эритроцитах, который доставляет кислород из легких ко всем клеткам организма. Когда уровень железа снижается, выработка гемоглобина замедляется. В результате мышцы, мозг и внутренние органы получают меньше кислорода, а сердце вынуждено работать интенсивнее, чтобы компенсировать этот дефицит.

Одним из самых распространенных симптомов является постоянная усталость, которая не исчезает после сна или отдыха. Она возникает из-за кислородного голодания тканей и является одним из первых признаков анемии. Проблема заключается в том, что усталость часто связывают с напряженным графиком или стрессом, поэтому дефицит железа может оставаться недиагностированным длительное время.

Еще один характерный признак — бледность кожи. Из-за снижения уровня гемоглобина кровь теряет насыщенный красный цвет, что сказывается на внешнем виде. Особенно показательна бледность внутренней поверхности нижних век или складок ладоней. Медицинские осмотры свидетельствуют, что именно эти участки часто помогают заподозрить анемию, хотя окончательный диагноз подтверждается только анализом крови.

При недостатке железа может появляться одышка, даже во время привычных физических нагрузок — ходьбы, подъема по лестнице или легкой работы. Из-за снижения уровня кислорода в крови организм пытается компенсировать это учащенным дыханием. Такой симптом также не является специфическим и может возникать при других заболеваниях, поэтому требует медицинского обследования.

К распространенным проявлениям относятся и головные боли. Исследования показывают связь между железодефицитной анемией и частыми или хроническими головными болями, в частности у женщин. Вероятно, это связано с нарушением снабжения мозга кислородом, а также гормональными изменениями.

При анемии люди могут испытывать учащенное или нерегулярное сердцебиение. Сердцу приходится перекачивать больше крови, чтобы обеспечить органы кислородом, что может приводить к тахикардии и ощущению «сбоев» в ритме. В более тяжелых случаях дефицит железа способен ухудшать течение уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний.

Внешние изменения также могут сигнализировать о проблеме. Сухие, ломкие волосы и кожа, а также усиленное выпадение волос связаны с недостаточным кровоснабжением и дефицитом питательных веществ. Изменения могут появляться постепенно и часто не ассоциируются с анемией.

Дефицит железа влияет и на слизистые оболочки. У некоторых людей наблюдаются отек, болезненность или жжение языка, сухость во рту, трещины в уголках губ или язвы в ротовой полости. Такие проявления могут быть болезненными и мешать приему пищи.

Еще один симптом — синдром беспокойных ног, при котором появляется сильное желание двигать ногами в состоянии покоя, особенно ночью. Это нарушает сон и может ухудшать общее состояние. Медики связывают этот синдром со снижением уровня дофамина, что может возникать на фоне дефицита железа.

На более поздних стадиях анемии меняется состояние ногтей. Сначала они становятся ломкими, а затем могут приобретать ложкообразную форму — с вогнутым центром и приподнятыми краями. Такой симптом случается редко, но является довольно показательным.

Среди менее распространенных признаков — холодные руки и ноги, сниженный аппетит, частые инфекции, а также пика — тяга к непищевым продуктам, в частности льду, мелу или земле. Этот симптом чаще фиксируют у беременных и детей.

Симптомы анемии у детей и пожилых людей

У детей железодефицитная анемия может проявляться бледностью, быстрой утомляемостью, раздражительностью, учащенным пульсом и задержками развития. У пожилых людей симптомы часто маскируются под возрастные изменения — появляются проблемы с концентрацией, мышечная слабость и депрессивные состояния. Усложняет ситуацию и то, что пожилые люди нередко принимают препараты, которые могут снижать усвоение железа или вызывать скрытую кровопотерю.

Врачи подчеркивают: при наличии симптомов дефицита железа необходимо обратиться к специалисту и сдать анализы крови. Без лечения железодефицитная анемия может привести к сердечным осложнениям, повышенной склонности к инфекциям и проблемам во время беременности. Тактика лечения зависит от причин и тяжести состояния и может включать изменение питания, прием препаратов железа или внутривенные инфузии.

