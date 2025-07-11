Организм истощается, а результата не будет: какие диеты не работают

Существуют диеты, которые не работают

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Тема похудения никогда не бывает столь актуальной как летом и после праздников. Множество диет и специальных программ предлагают быстрые и почти фантастические результаты.

Однако есть ряд диет, которые не только не дают результата, но еще и вредны.

Питьевая диета

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На сегодняшний день существует много разновидностей питьевой диеты, но эффект от них одинаков. Эта диета просто снижает тонус, истощает, а еще может вызвать диарею.

Капустная диета

Это один из самых популярных способов похудеть. Если вы будете есть только блюда из капусты в течение 2 недель, то можете сбросить 6-8 кг. Вы действительно сбросите лишний вес на этой диете, но капустная диета очень истощает организм, поэтому после восстановления привычной схемы питания еще долго не сможете наесться.

Низкожировая диета

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Диеты с низким содержанием жира неэффективны. Главная ошибка заключается в заблуждении, что можно есть в неограниченном количестве пищу с низким содержанием жиров. Чаще продукты, содержащие меньше жира, содержат больше сахара, поэтому вес только продолжает увеличиваться.

Сыроедение

Многие пробуют диету, которая заключается в употреблении в пищу только сырых продуктов.

Эта диета эффективна в теории, но она может привести к нежелательным последствиям. Нам необходимо употреблять в пищу продукты, содержащие белок для поддержания мышечной массы и общего состояния здоровья.

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