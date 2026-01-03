Ошибки при похудении: их допускают почти все

Эксперт назвала глав ошибки на пути к похудению / © Pixabay

Даже интенсивные тренировки в спортзале не принесут желаемого результата, если допускать типичные ошибки в питании. Они могут свести на нет все усилия, мешая росту мышц или процессу сжигания жира.

Нутрициолог Ольга Шаевская назвала наиболее распространенные ошибки, мешающие похудеть.

Мало употребляете воды

Когда организму не хватает жидкости, его функционирование усугубляется: снижается выносливость, появляется усталость, возможны отеки. Воду нужно пить до, во время и после физической активности — ориентируйтесь на 30 мл на каждый килограмм массы тела. Достаточный уровень гидратации необходим для обмена веществ. Обезвоживание замедляет процесс жиросжигания.

Слишком низкая калорийность рациона

Если вы ограничиваете себя в пище во время активных тренировок, это может повредить организм. При значительном дефиците калорий тело теряет не жир, а мышечную массу. Это одна из самых опасных стратегий для здоровья.

Недостаточно белка в рационе

Без достаточного количества белка мышцы не растут, а разрушаются. Чтобы ткани восстанавливались и увеличивались в объеме, организму требуется строительный материал белок. Он должен присутствовать в каждом приеме пищи: яйца, творог, рыба, мясо птицы, бобовые, йогурт, тофу.

Сладкое после тренировки

Если после занятия съесть торт вместо полноценного ужина — это повредит фигуре. Простые сахара не помогают мышцам восстанавливаться, а только мешают похудению. Такой подход сводит на нет все усилия в спортзале.

Пропуск пищи после тренировки

Некоторые считают, что после вечерней тренировки уже поздно есть, и вообще отказывается от ужина. Без питания мышцы не получат необходимые вещества для восстановления. Важно поесть в течение часа после занятия — даже легкий перекус лучше, чем полный отказ от еды.

