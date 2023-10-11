Ослепить красотой: восемь секретов арабских принцесс, которые можно использовать в ежедневном уходе

Восточные красавицы поколениями передают рецепты красоты и покоряют окружающих своей природной красотой без особого труда. Некоторые из их секретов красоты можно без проблем использовать в ежедневном уходе.

Напомним, что ранее мы рассказывали о прически для женщин 50 лет с круглым и полным лицом, которые сделают моложе.

Кефирные маски

Если нанести на волосы маску из кефира и оставить на 10 минут, затем смыть, то можно получить густые и пышные локоны. Правда лучше брать не магазинный продукт, а готовить кефир самостоятельно, используя закваску и домашнее молоко.

Натуральная покраска

Черный цвет волос естественен для большинства восточных красавиц, но чтобы добиться насыщенного оттенка принято использовать басму или хну. Такой природной окраской пользуется даже принцесса Саудовской Аравии Амира ат-Тавиль. Красители можно держать на волосах от 5 минут до 8 часов в зависимости от того, какой результат вы хотите получить. Главное смывать такую краску не шампунем, а обыкновенной водой.

Драгоценные масла

Настоящим фаворитом арабских женщин является арагановое масло, которое можно использовать для ухода за волосами, лицом и телом. К примеру, если добавить всего несколько капель этого масла в шампунь, то вы получите послушные и гладкие волосы даже без кондиционера. Это средство помогает придать коже лицо мягкости, а также борется с акне благодаря высокому содержанию витамина Е. Эфирные масла лежат в основе большинства восточных духов. Они натуральны, а значит, не вызывают аллергических реакций. А также аромат эфирных масел держится на коже несколько дней.

Розы – это не только букеты.

Секреты красоты арабских принцесс / Фото: Pexels

Розовая вода используется как естественная альтернатива современным духам. Также она помогает освежить кожу лица, сделать ее приятной на ощупь, избавиться от покраснений и высыпаний.

Маска из куркумы

О пользе куркумы арабские красавицы узнали от индийских женщин, а ныне каждая девушка может воспользоваться доступной и очень эффективной маской. Для ее приготовления нужно взять две столовых ложки муки, 2 столовые ложки молока и полчайной ложки куркумы. Все смешать и нанести на лицо. Оставьте маску на полчаса, а затем смойте.

Вместо тонального крема лимон

По мнению арабских женщин лимон – лучший способ устранить любые неровности кожи и придать ей сияние. Поэтому раз в неделю они протирают лицо половинкой этого фрукта. А чтобы осветить кожу, процедуру следует проводить каждый вечер перед сном.

Хаммам

В древности хаммам был единственной возможностью освежиться, но он не перестает быть популярным и сегодня. Благодаря хаммаму можно устранить застойные процессы во внутренних органах, улучшить кровообращение, очистить поры токсинов, облегчить боль в суставах и даже сбросить лишний вес. А чтобы избавиться от глубоких загрязнений на коже после хаммама нужно нанести натуральный скраб из кофейной гущи.

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