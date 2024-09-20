Ослепла и осталась с синяками: женщина шокировала видом после "супердозы" вакцины – фото

Женщина заявила, что она временно ослепла и получила сильные отеки и кровоподтеки после того, как врачи якобы заставили ее привиться от редкого заболевания крови.

Об этом сообщает Daily Mail.

В январе Алексис Лоренце поставил диагноз "Пароксизмальная ночная гемоглобинурия" (ПНГ). Это очень редкое аутоиммунное заболевание, встречающееся в одном случае на миллион, из-за чего ее иммунная система атакует собственные эритроциты.

В начале этого месяца 23-летняя девушка поехала в больницу в Калифорнии для переливания крови, чтобы восстановить поврежденные клетки. Однако, по ее словам, медики в UCI Medical заявили, что не предоставят ей лечение, если она не сделает прививку от столбняка, пневмонии и менингита в полном объеме.

Алексис Лоренце / Фото: Facebook

По словам Лоренце, через 10 минут после получения уколов у нее потемнело в обоих глазах, челюсть сжалась, и ее начало тошнить. Она также подверглась кровоизлияниям под кожей и сильному отеку и теперь является одной из почти 14 000 американцев, которые сообщили о травмах, вызванных вакцинами, в Программу компенсации травм, вызванных контрмерами (CICP) Администрации по ресурсам и услугам здравоохранения.

Алексис Лоренце / Фото: Facebook

Врачи сказали, что "навлекли беду", вводя пациентке столько вакцин одновременно, когда у нее аутоиммунное состояние, такое как ПНГ. Они говорят, что это может повлечь за собой очень серьезную и потенциально смертельную реакцию. Это случается, когда иммунная система излишне реагирует, что приводит к цитокиновому шторму. Эти штормы могут заставить организм атаковать здоровые органы и перекрыть им кровоснабжение, что приводит к потенциально необратимому повреждению органов и смерти.

Однако они отметили, что маловероятно, что ингредиенты вакцин ответственны за состояние Лоренце. Они добавили, что более вероятно, что ее болезнь не была стабильной и ухудшилась из-за вакцин, поскольку они могут активировать иммунный ответ у людей с ПНГ.

Алексис Лоренце / Фото: Facebook

Доктор Стюарт Фишер, врач-терапевт из Нью-Йорка, рассказал изданию: "Дать три вакцины – даже одну – я считаю немного рискованной".

Он добавил, что, похоже, ПНГ реагирует на вакцины, но он предупредил, что предполагаемая "супердоза" может быть особенно опасна для людей с этим заболеванием.

"Для человека с иммунными заболеваниями это может быть катастрофическим", — сказал он.

Алексис Лоренце / Фото: Facebook

Согласно сообщению отца Лоренце, Тодда, в Facebook, семья пытается перевезти ее в частную больницу в Лос-Анджелесе.

Напомним, сиамских близняшек с общей мозговой тканью разделили во время рискованной операции. Она длилась 14 часов.

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