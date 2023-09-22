Остановить время: сколько часов нужно спать в день, чтобы не стареть

Большинству из нас известно, насколько важен качественный сон. Ведь он является залогом хорошего самочувствия в течение всего дня и, в общем, положительно влияет на организм. Но задумывались ли вы, сколько нужно спать в день, чтобы не стареть? Процесс старения сопровождается появлением различных хронических заболеваний и старческих недугов.

Так, по мнению профессора из области психиатрии Криса Фокса, оптимальной продолжительностью ночного сна восемь часов. При этом он не рекомендует урезать время на сон, ведь утверждает, что важна каждая минутка. Современный ритм жизни, к сожалению, часто делает это условие невозможным. Но для постоянной дневной активности организму нужно отдохнуть. Если вы будете правильно планировать день, то сможете не только выспаться, но и поймете, что у нас гораздо больше свободного времени, чем может показаться.

Крис Фокс также считает, что полноценный ночной сон помогает избежать многих болезней, которые трудно вылечить, например, болезни Паркинсона. А все потому, что во сне наш организм проходит полное восстановление. Поэтому, когда сна недостаточно, важные отделы мозга могут не успевать перезагружаться и начнет работать сверх своих возможностей.

Благодаря полноценному восьмичасовому ночному сну также можно поддерживать привлекательный внешний вид. Во время сна организм лишается токсинов. Это важно как для работы организма в целом, так и для эластичности и блеска кожи. Если же организм не сможет избавиться от токсинов, которые мы накопили в течение дня, рискуете увидеть утром в зеркале сыпь, более выраженные морщины, а также воспаление.

Для качественного сна обязательно учтите атмосферу своей спальной комнаты. Проанализируйте, что именно вам помогает быстрее засыпать. Это может быть спокойная музыка, чтение книги или даже любимая пижама. Очень важно, чтобы комната не освещалась ни естественным, ни искусственным светом. Лишь достигнув полной тьмы можно создать мозгу приятную для засыпания атмосферу и избавиться от бессонницы.

Читайте также: