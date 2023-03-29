Осторожно, хламидиоз: какой признак на лице указывает на инфекцию

Некоторые инфекции, передающиеся половым путем, имеют отчетливо выраженные симптомы. А вот хламидиоз редко можно диагностировать по признакам. Но если его не начать лечить вовремя, это может угрожать женской фертильности. Как проявляется хламидиоз? Оказывается, на лице может появиться один из его признаков. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

О признаке хламидиоза у женщин, проявляющегося на лице, пишет издание Express.

Врачи уверены, что каждый десятый половозрелый человек в мире болен хламидиозом. Очень важно вовремя заметить тревожные признаки, чтобы остановить распространение инфекции. Иногда симптомы хламидиоза у женщин заметны на лице.

В Клинике срочной службы Оксфорда отмечают, что хламидиоз достаточно трудно определить в первые несколько недель после того, как человек заболел. Поскольку его симптомы очень лёгкие и быстро проходят. Однако тревожные признаки отличаются у женщин и мужчин. Если у мужчин хламидиоз легче обнаружить из-за отека яичек и нетипичных выделений из пениса, то у женщин с этим гораздо труднее.

Главными симптомами хламидиоза у женщин считается боль во время секса, необычные выделения из вагины, кровотечения между месячными. Но кроме этих классических признаков, на которые не всегда обращают внимание, врачи выделяют еще один: инфекцию глаз. Обычно такой симптом появляется, если коснуться их рукой после контакта с выделениями из половых органов.

Обычно инфекция, которая носит название хламидийный конъюктивит, поражает один глаз, хотя может охватывать и оба. Среди основных симптомов: отек век, красные/розовые глаза, образование корочки на ресницах, ухудшение зрения, слипание век, слезоточивость.

Хламидийный конъюктивит имеет инкубационный период: 1-2 недели. Сама болезнь, если ее не лечить, может занять до 18 месяцев. Для устранения инфекции предлагается антибиотикотерапия.

Если раньше считалось, что хламидиоз влияет только на женскую фертильность, то исследование 2007 года показало, что инфекция также влечет за собой генетические изменения, которые становятся причиной мужского бесплодия.

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