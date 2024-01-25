От этих гарниров женщины после 40 лет быстро набирают лишний вес: что можно есть вместо этого

Есть такие блюда можно, но не слишком горячими.
В этот список попали рис и картофель, что кажется довольно странным, ведь эту еду относят к здоровой. Впрочем, диетологи рекомендуют быть с этими гарнирами осторожными, чтобы не навредить своей фигуре. Рассказываем, какие блюда могут вызвать проблемы с лишним весом, а какие не повредят вашей фигуре, их можно есть постоянно.
Какие гарниры могут вызвать проблемы с лишним весом
- Картофель. Если вы очень любите картофель, то его лучше есть теплым, чтобы снизить количество калорий, тогда он будет безопасен для фигуры. В отварном картофеле крахмал превращается в вещество, подобное растительной клетчатке. Поэтому после его употребления ощущение сытости сохраняется достаточно долго. Но если картошку есть горячей, то это может привести к быстрому набору лишнего веса. Перед тем как пожарить картофель, его лучше почистить и оставить на ночь в воде, от этого содержание крахмала уменьшится на 80%. Тогда любимое блюдо никак не повредит вашей фигуре.
- Рис. Диетологи советуют есть рис также теплым, чтобы он не влиял на набор лишних килограммов. Этот крахмалистый продукт перед употреблением не рекомендуется доводить до полной готовности. В кулинарии есть понятие "альденте" – полуготовность. Повара при приготовлении блюда выключают плиту за 2-3 минуты до полной готовности. Для того чтобы переварить такую пищу, организм потратит больше сил, сжигая значительную часть калорий. Потому проблем с лишними килограммами можно не бояться.
- Макароны. Это еще одно блюдо, которое лучше есть теплым, чтобы избежать проблем с лишними килограммами на теле. Подобно рису и картофелю, это поможет снизить калорийность продукта, но обеспечит ощущение сытости надолго. При употреблении макарон следует избегать кетчупа и майонеза, лучше добавлять натуральные овощные соусы.
Какая пища не приведет к появлению лишнего веса
К счастью, есть много продуктов, которые очень полезны и очень вкусны. А также от их потребления не возникает проблем с лишним весом и их можно есть, когда вздумается.
- Белая рыба. Такая рыба не содержит жиров и углеводов, зато богата полиненасыщенными жирами омега-3 и фосфор. К таковой относится карась, окунь, хек, треска, мерлан и т.д.
- Нежирное мясо содержит много белков и обеспечивает ощущение сытости надолго. Это может быть мясо курицы или индейки, а также говядина.
- Овощи содержат растительную клетчатку, потому насыщают организм на длительный промежуток времени. А также снабжают всеми необходимыми минералами, витаминами и микроэлементами и совсем не содержат жиров. Это могут быть шпинат, брокколи, зеленый слоеный салат, спаржа, морковь, лук, помидоры и еще много овощей, которые очень полезны для организма.
- Ракообразные и моллюски. Морепродукты почти не содержат жира, богаты йодом, цинком и фосфором, имеют много белка и в них совсем нет углеводов. Это креветки, устрицы, кальмары, мидии и т.д.
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