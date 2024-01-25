От этих гарниров женщины после 40 лет быстро набирают лишний вес: что можно есть вместо этого

В этот список попали рис и картофель, что кажется довольно странным, ведь эту еду относят к здоровой. Впрочем, диетологи рекомендуют быть с этими гарнирами осторожными, чтобы не навредить своей фигуре. Рассказываем, какие блюда могут вызвать проблемы с лишним весом, а какие не повредят вашей фигуре, их можно есть постоянно.

Какие гарниры могут вызвать проблемы с лишним весом

Картофель. Если вы очень любите картофель, то его лучше есть теплым, чтобы снизить количество калорий, тогда он будет безопасен для фигуры. В отварном картофеле крахмал превращается в вещество, подобное растительной клетчатке. Поэтому после его употребления ощущение сытости сохраняется достаточно долго. Но если картошку есть горячей, то это может привести к быстрому набору лишнего веса. Перед тем как пожарить картофель, его лучше почистить и оставить на ночь в воде, от этого содержание крахмала уменьшится на 80%. Тогда любимое блюдо никак не повредит вашей фигуре.

Если вы очень любите картофель, то его лучше есть теплым, чтобы снизить количество калорий, тогда он будет безопасен для фигуры. В отварном картофеле крахмал превращается в вещество, подобное растительной клетчатке. Поэтому после его употребления ощущение сытости сохраняется достаточно долго. Но если картошку есть горячей, то это может привести к быстрому набору лишнего веса. Перед тем как пожарить картофель, его лучше почистить и оставить на ночь в воде, от этого содержание крахмала уменьшится на 80%. Тогда любимое блюдо никак не повредит вашей фигуре. Рис. Диетологи советуют есть рис также теплым, чтобы он не влиял на набор лишних килограммов. Этот крахмалистый продукт перед употреблением не рекомендуется доводить до полной готовности. В кулинарии есть понятие "альденте" – полуготовность. Повара при приготовлении блюда выключают плиту за 2-3 минуты до полной готовности. Для того чтобы переварить такую пищу, организм потратит больше сил, сжигая значительную часть калорий. Потому проблем с лишними килограммами можно не бояться.

Диетологи советуют есть рис также теплым, чтобы он не влиял на набор лишних килограммов. Этот крахмалистый продукт перед употреблением не рекомендуется доводить до полной готовности. В кулинарии есть понятие "альденте" – полуготовность. Повара при приготовлении блюда выключают плиту за 2-3 минуты до полной готовности. Для того чтобы переварить такую пищу, организм потратит больше сил, сжигая значительную часть калорий. Потому проблем с лишними килограммами можно не бояться. Макароны. Это еще одно блюдо, которое лучше есть теплым, чтобы избежать проблем с лишними килограммами на теле. Подобно рису и картофелю, это поможет снизить калорийность продукта, но обеспечит ощущение сытости надолго. При употреблении макарон следует избегать кетчупа и майонеза, лучше добавлять натуральные овощные соусы.

Какая пища не приведет к появлению лишнего веса

К счастью, есть много продуктов, которые очень полезны и очень вкусны. А также от их потребления не возникает проблем с лишним весом и их можно есть, когда вздумается.

Белая рыба. Такая рыба не содержит жиров и углеводов, зато богата полиненасыщенными жирами омега-3 и фосфор. К таковой относится карась, окунь, хек, треска, мерлан и т.д.

Такая рыба не содержит жиров и углеводов, зато богата полиненасыщенными жирами омега-3 и фосфор. К таковой относится карась, окунь, хек, треска, мерлан и т.д. Нежирное мясо содержит много белков и обеспечивает ощущение сытости надолго. Это может быть мясо курицы или индейки, а также говядина.

содержит много белков и обеспечивает ощущение сытости надолго. Это может быть мясо курицы или индейки, а также говядина. Овощи содержат растительную клетчатку, потому насыщают организм на длительный промежуток времени. А также снабжают всеми необходимыми минералами, витаминами и микроэлементами и совсем не содержат жиров. Это могут быть шпинат, брокколи, зеленый слоеный салат, спаржа, морковь, лук, помидоры и еще много овощей, которые очень полезны для организма.

содержат растительную клетчатку, потому насыщают организм на длительный промежуток времени. А также снабжают всеми необходимыми минералами, витаминами и микроэлементами и совсем не содержат жиров. Это могут быть шпинат, брокколи, зеленый слоеный салат, спаржа, морковь, лук, помидоры и еще много овощей, которые очень полезны для организма. Ракообразные и моллюски. Морепродукты почти не содержат жира, богаты йодом, цинком и фосфором, имеют много белка и в них совсем нет углеводов. Это креветки, устрицы, кальмары, мидии и т.д.

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