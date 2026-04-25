От этого заболевания уменьшается пенис: что нужно знать мужчинам

Медицинские эксперты подробно описали симптомы малоизвестного, но достаточно распространенного заболевания, которое может привести к деформации и уменьшению размера полового члена. По статистике, это состояние, известное как болезнь Пейрони (ХП), поражает каждого десятого мужчины, чаще всего — в возрасте после 40 лет.

Согласно данным, болезнь Пейрони — это состояние, при котором в глубоких тканях под кожей полового члена образуется фиброзная рубцовая ткань. Это не просто косметический дефект, а серьезная медицинская проблема, влияющая на физиологию эрекции.

Основными признаками заболевания являются:

наличие ощутимых рубцов (бляшек) под кожей;

Значительное искривление или изгиб органа во время эрекции;

Проблемы с достижением или поддержкой эрекции (эректильная дисфункция);

Уменьшение длины или охвата полового члена;

Болевые ощущения.

Доктор Чун Тан объясняет, что наиболее распространенным сигналом, на который следует обратить внимание, является внезапное изменение формы органа.

«Болезнь Пейрони характеризуется образованием фиброзной рубцовой ткани, что приводит к искривлению или изгибу во время эрекции. Эта рубцовая ткань, известная как бляшка, может образовываться на одной стороне, вызывая наклон или искривление», — отметил доктор.

Врач также отметил, что такие изменения часто сопровождаются психологическим дискомфортом, стрессом и тревогой, однако стыдиться этого состояния не стоит — он нуждается в профессиональной медицинской помощи.

Можно ли вылечить эту болезнь

К сожалению, болезнь Пейрони редко проходит сама по себе. В большинстве случаев без должного лечения состояние может постепенно ухудшаться. Раннее обращение к врачу дает наилучшие шансы на улучшение ситуации или предотвращение дальнейшей деформации.

Современная медицина предлагает несколько путей решения проблемы:

Медикаментозное лечение: использование специальных препаратов для размягчения рубцовой ткани. Тракционная терапия: использование устройств для выравнивания органа. Инъекционная терапия: введение лекарства непосредственно в область бляшки. Хирургическое вмешательство: применяется в трудных случаях для выравнивания или восстановления функций.

«Варианты лечения различаются в зависимости от причины и степени тяжести. Если кого-то беспокоит искажение, следует немедленно обратиться к врачу для обследования», — сказал доктор.

Специалисты призывают мужчин не игнорировать боль или изменение длины органа, поскольку современные методы позволяют эффективно справиться с симптомами и вернуть качество в интимную жизнь.

Напомним, в Индии медики сообщили о новой вспышке вируса «Нипа». Это редкая, но опасная инфекция, для которой до сих пор не существует вакцины и лечения.