От гепатита неизвестного происхождения погиб ребенок: идет расследование

Болезнь фиксируют в 12 странах мира.

В мире зафиксировано 169 случаев заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения. Болезнь фиксируют в 12 странах мира.

Один ребенок погиб от нового вируса.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным ВОЗ, случаи заболевания уже зарегистрировали в Великобритании (114), Испании (13), Израиле (12), Соединенных Штатах Америки (9), Дании (6), Ирландии (5), Нидерландах (4), Италии ( 4), Норвегии (2), Франции (2), Румынии (1) и Бельгии (1).

Предпочтительно заболевание фиксируют у детей от 1 месяца до 16 лет.

Заболевание проявляется как острый гепатит, воспаление печени с заметно повышенным уровнем печеночных ферментов.

Симптомы гепатита

Во многих случаях выявлялись желудочно-кишечные симптомы, в частности, боль в животе, а также диарея, рвота, предшествующие развитию тяжелого острого гепатита.

10% детей с этим недугом нуждались в пересадке печени. В ВОЗ отмечают, что ни в одном из этих случаев вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не были обнаружены.

Также у большинства зараженных не фиксировали повышенной температуры тела и лихорадки, в то же время в 74 случаях были выявлены аденовирусы, которые вызывают острые респираторные заболевания у людей.

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Сейчас в странах, где было выявлено больше случаев заболевания, продолжаются расследования, которые будут содержать подробную историю клинической болезни и влияния, токсикологические тесты и дополнительные микробиологические тесты.

В частности это касается Британии, там обнаружили 114 детей с таким недугом.