От горячей ванны до тесных джинсов: 8 незаметных привычек, которые ежедневно разрушают ваши вены

Варикоз не любит недвижимости / © Фото из открытых источников

Реклама

Расширенные вены на ногах могут вызывать боль, отеки лодыжек, ощущение тяжести и напряжения. Чаще дискомфорт усиливается вечером, особенно после длительного сиденья или стояния. Хотя склонность к варикозу во многом зависит от наследственности, определенные повседневные привычки способны усугублять симптомы.

Об этом пишет Egészségkalauz.

Реклама

1. Часами сидите на одном месте

Длительное сидение — одна из распространенных причин усиления дискомфорта в ногах. Когда человек долго остается неподвижным, мышцы голеней почти не работают, поэтому им сложнее помогать венозной крови возвращаться к сердцу.

Реклама

Именно икроножные мышцы играют важную роль в кровообращении нижних конечностей. При ходьбе они сокращаются и помогают проталкивать кровь по венам вверх.

«Мышцы икр работают как природный насос», — говорится в публикации.

Из-за длительной неподвижности к концу дня лодыжки могут набухать, а ноги — становиться тяжелыми и напряженными. Особенно это касается людей, работающих за компьютером, много времени проводящих за рулем или долго сидящих за рабочим столом.

Чтобы снизить дискомфорт, следует по меньшей мере раз в час вставать и несколько минут ходить. Если это невозможно, можно периодически вращать стопами, подтягивать на себя носки и поднимать пятки, не вставая со стула.

Реклама

2. Весь день стоите почти без движения

Длительное стояние без изменения положения тела также создает дополнительную нагрузку на вены. Из-за силы тяжести крови сложнее возвращаться от нижних конечностей к сердцу, а икроножные мышцы без активного движения не работают так эффективно, как во время ходьбы.

Поэтому в конце смены усталость и отеки ног могут чувствовать парикмахеры, продавцы, медицинские работники и представители других профессий, которые предусматривают работу стоя.

Если нет возможности регулярно садиться, следует время от времени переносить вес с одной ноги на другую, подниматься на цыпочки или делать несколько шагов. Такие простые движения помогают активизировать мышцы голеней.

В некоторых случаях облегчить симптомы могут компрессионные чулки. Однако их тип и степень компрессии желательно согласовать с лечащим врачом, особенно при наличии других сосудистых заболеваний.

Реклама

3. Мало двигаетесь

Малоподвижный образ жизни уменьшает активность мышц, помогающих венозной крови циркулировать. В результате могут сильнее проявляться тяжесть в ногах, отеки и напряжение.

Для поддержки кровообращения полезны регулярная ходьба, езда на велосипеде и плавание. Эти виды физической активности задействуют мышцы ног и обычно не создают чрезмерную нагрузку на суставы.

При этом не обязательно сразу начинать интенсивные тренировки. Даже ежедневные прогулки могут быть полезны для людей, которые большую часть дня проводят сидя.

В то же время, физическая активность не способна самостоятельно убрать уже расширенные вены. Ее основная польза заключается в поддержании кровообращения, уменьшении отдельных симптомов и сохранении общего здоровья.

4. Не следите за массой тела

Избыточный вес и ожирение могут увеличивать нагрузку на венозную систему нижних конечностей. В частности, увеличение внутрибрюшного давления может затруднять возвращение крови от ног к сердцу.

Излишняя масса тела также связана с более высоким риском тяжелых проявлений хронических заболеваний вен и их осложнений.

Если человек имеет избыточный вес, постепенное и стабильное его снижение может помочь снизить отеки и ощущение тяжести в ногах. Важными остаются регулярная физическая активность и сбалансированное питание.

Однако похудение само по себе не убирает уже сформированные варикозные вены. Если они вызывают боль или другие симптомы, может потребоваться отдельное лечение.

5. Часто принимаете горячую ванну или долго посещаете сауну

Под действием тепла сосуды расширяются. Поэтому некоторые люди с варикозом замечают, что после горячей ванны, длительного пребывания в сауне или на солнце ноги сильнее отекают, а ощущение напряжения усиливается.

Это не значит, что людям с варикозом следует полностью отказаться от горячей воды или сауны. Важно следить за собственным самочувствием и учитывать реакцию организма.

Если после горячей ванны регулярно возникает дискомфорт, следует выбирать более умеренную температуру воды и не находиться долго в условиях сильной тепловой нагрузки.

Короткое обливание ног приятно прохладной водой может временно облегчить неприятные ощущения. Однако оно не устраняет причину варикоза и не восстанавливает работу поврежденных венозных клапанов.

6. Носите слишком тесную одежду

Одежда, сильно сжимающая бедра, участок под коленями или талию, может усиливать ощущение напряжения и дискомфорта в ногах. Поэтому следует выбирать вещи, которые не пережимают тело и не ограничивают движения.

В то же время важно отличать обычную тесную одежду от медицинского компрессионного трикотажа. Компрессионные чулки создают контролируемое давление на нижние конечности, что при правильном использовании может облегчать венозный отток и уменьшать отеки.

Обычные тесные носки или брюки не обеспечивают такого контролируемого воздействия и могут вызывать дополнительный дискомфорт.

Сама по себе одежда не считается основной причиной варикоза. Однако удобная обувь и вещи, не сдавливающие ноги, помогают избегать лишнего давления и не мешают двигаться.

7. Не поднимаете ноги во время отдыха

Вечером, после длительного пребывания на ногах, симптомы варикоза могут стать заметнее. В это время отдых с поднятыми ногами способен снизить давление в венах и способствовать оттоку жидкости от нижних конечностей.

Во время отдыха можно положить ноги на подушку или валик так, чтобы они оказались выше уровня сердца. Это может временно снизить отек и чувство напряжения, особенно после рабочего дня, проведенного стоя.

Даже короткий период отдыха в таком положении иногда помогает облегчить симптомы.

Однако поднятие ног — это способ уменьшения дискомфорта, а не лечения самого варикоза. Оно не восстанавливает поврежденные венозные клапаны и не заменяет медицинскую помощь, если заболевание прогрессирует.

8. Игнорируете первые симптомы варикоза

Варикоз не всегда ограничивается косметическими изменениями. Иногда заболевание сопровождается длительными нарушениями венозного кровообращения, постепенно влияющих на кожу и окружающие ткани.

Среди ранних проявлений — усталость ног, чувство тяжести, отеки у лодыжек и зуд. На более поздних стадиях кожа может приобретать коричневатый оттенок, воспаляться, уплотняться, а в тяжелых случаях могут возникать долго не заживающие язвы голени.

Если расширенные вены регулярно болят, отеки не проходят или появляются изменения кожи, следует обратиться к сосудистому хирургу или флебологу. При необходимости врач назначит ультразвуковое исследование вен, чтобы оценить состояние и направление кровотока.

Особенно важно не списывать все симптомы на уже известный варикоз. Внезапный отек одной ноги, боль, необычное тепло или изменение цвета кожи могут свидетельствовать о тромбозе и нуждаются в срочном медицинском осмотре. Если одновременно появилась внезапная одышка или боль в груди, нужно немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь.

Почему возникает варикоз и можно ли его предупредить

Варикоз связан с нарушением работы клапанов в венах, из-за которого часть крови движется назад и давление внутри сосудов растет. Вены постепенно расширяются, удлиняются и становятся извилистыми.

На развитие заболевания влияют наследственная предрасположенность, возраст, беременность и гормональные изменения. Поэтому варикоз может возникнуть даже у человека, который регулярно занимается спортом, имеет нормальный вес и внимательно относится к образу жизни.

Изменение обыденных привычек не всегда позволяет предотвратить заболевание, но может помочь контролировать его проявления. Регулярное движение, перерывы во время длительного сидения или стояния, комфортная обувь и своевременное обращение к врачу способствуют поддержанию здоровья ног.

Варикоз и проблемы с венами — последние новости

Тяжесть и отеки ног часто связывают с варикозом, однако такие симптомы иногда могут свидетельствовать о более опасных нарушениях кровообращения. В материале о симптомах тромбоза, которые легко пропустить, опубликованном 12 октября, говорится, что тромб в глубокой вене не всегда вызывает сильную боль. Насторожить должны внезапный отек одной ноги, изменение цвета кожи или необычное тепло в конечности.

Обращать внимание следует не только на очевидные отеки. Еще в сентябре медики объясняли, что нога, которая внезапно стала теплее другой, также может быть признаком тромбоза глубоких вен, особенно если одновременно возникли боль, отек или изменение цвета кожи. Самостоятельно определить причину таких симптомов невозможно, поэтому в случае их появления требуется медицинское обследование.

В то же время отеки не всегда связаны только с венами. Если после нажатия пальцем на участке лодыжки остается заметная ямка, это может являться признаком накопления жидкости в тканях. Такой отек может указывать на сердечную недостаточность, особенно если он сопровождается одышкой, постоянной усталостью или учащенным сердцебиением. Поэтому новые или стойкие отеки ног не следует автоматически объяснять варикозом — важно установить их истинную причину.

Новости партнеров