От профосмотров до лечения рака простаты: какие услуги по поддержке мужского здоровья предоставляются бесплатно

Какие процедуры включает ранняя диагностика новообразований?
Программа медицинских гарантий покрывает услуги поддержки мужского здоровья: от профилактических осмотров у семейного врача до лечения рака простаты в специализированных медицинских учреждениях.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.
"Первый советчик при любых проблемах со здоровьем – семейный врач. Именно он следит за общим состоянием здоровья пациентов и проводит профилактические осмотры", – отмечают специалисты.
Профилактические осмотры для мужчин: кто в группе риска
Регулярные профосмотры необходимо проводить, особенно если вы относитесь к группам риска (мужчины старше 40 лет). Ведь онкологические заболевания на ранних стадиях часто не имеют отчетливых симптомов. Обзоры позволяют выявить онкологию на ранних стадиях и повышают шансы выздоровления.
Срочные обзоры: какие симптомы должны насторожить
Немедленно обратитесь к своему врачу при первых признаках рака простаты:
- проблемы с мочеиспусканием,
- боли в спине, бедре или тазу.
Врач оценит симптомы и при необходимости назначит анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА).
При необходимости семейный врач или терапевт выпишет направление к урологу. При обращении с направлением от семейного врача прием бесплатный.
Если есть показания, то уролог или семейный врач предоставит направление на раннюю диагностику новообразований. Например, ультразвуковое исследование простаты, ректальное исследование, биопсию и т.д.
Программе медицинских гарантий выделено шесть приоритетных исследований ранней диагностики онкологии. Актуальны для мужчин:
- колоноскопия – исследование кишечника;
- гастроскопия – исследование желудка;
- бронхоскопия – исследование бронхов;
- цистоскопия – исследование уретры и мочевого пузыря.
Для пациента бесплатными являются:
- сама процедура с анестезией;
- гистологическое исследование взятого материала при необходимости;
- анализ и описание результатов исследования
Пройти эти исследования безвозмездно пациент может в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ. Найти ближайшее медучреждение, имеющее договор с НСЗУ, можно позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Если у пациента обнаружили новообразование, пути развития ситуации могут быть разными, все зависит от состояния пациента. От активного наблюдения без вмешательств до лечения медикаментами, хирургического вмешательства и лучевой или химиотерапии.
Напомним, рак простаты или предстательной железы – это злокачественное новообразование, развивающееся из эпителия предстательной железы. Этот вид онкологии считается наиболее распространенным заболеванием среди мужчин.
Читайте также: