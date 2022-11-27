От профосмотров до лечения рака простаты: какие услуги по поддержке мужского здоровья предоставляются бесплатно

Программа медицинских гарантий покрывает услуги поддержки мужского здоровья: от профилактических осмотров у семейного врача до лечения рака простаты в специализированных медицинских учреждениях.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

"Первый советчик при любых проблемах со здоровьем – семейный врач. Именно он следит за общим состоянием здоровья пациентов и проводит профилактические осмотры", – отмечают специалисты.

Профилактические осмотры для мужчин: кто в группе риска

Регулярные профосмотры необходимо проводить, особенно если вы относитесь к группам риска (мужчины старше 40 лет). Ведь онкологические заболевания на ранних стадиях часто не имеют отчетливых симптомов. Обзоры позволяют выявить онкологию на ранних стадиях и повышают шансы выздоровления.

Срочные обзоры: какие симптомы должны насторожить

Немедленно обратитесь к своему врачу при первых признаках рака простаты:

проблемы с мочеиспусканием,

боли в спине, бедре или тазу.

Врач оценит симптомы и при необходимости назначит анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА).

При необходимости семейный врач или терапевт выпишет направление к урологу. При обращении с направлением от семейного врача прием бесплатный.

Если есть показания, то уролог или семейный врач предоставит направление на раннюю диагностику новообразований. Например, ультразвуковое исследование простаты, ректальное исследование, биопсию и т.д.

Программе медицинских гарантий выделено шесть приоритетных исследований ранней диагностики онкологии. Актуальны для мужчин:

колоноскопия – исследование кишечника;

гастроскопия – исследование желудка;

бронхоскопия – исследование бронхов;

цистоскопия – исследование уретры и мочевого пузыря.

Для пациента бесплатными являются:

сама процедура с анестезией;

гистологическое исследование взятого материала при необходимости;

анализ и описание результатов исследования

Пройти эти исследования безвозмездно пациент может в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ. Найти ближайшее медучреждение, имеющее договор с НСЗУ, можно позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Если у пациента обнаружили новообразование, пути развития ситуации могут быть разными, все зависит от состояния пациента. От активного наблюдения без вмешательств до лечения медикаментами, хирургического вмешательства и лучевой или химиотерапии.

Напомним, рак простаты или предстательной железы – это злокачественное новообразование, развивающееся из эпителия предстательной железы. Этот вид онкологии считается наиболее распространенным заболеванием среди мужчин.

Читайте также: