От соевого до коровьего: 6 видов самого полезного молока для здоровья

Диетологи назвали несколько видов молока, которые могут обеспечить организм белком, кальцием и другими питательными веществами. В то же время их состав существенно отличается, поэтому выбор напитка часто зависит от индивидуальных потребностей, диеты или наличия аллергий.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Коровье молоко считается одним из самых питательных вариантов. В стакане содержится примерно 8 граммов белка, а также кальций, витамин D и витамин B12, которые важны для здоровья костей и нервной системы. Различные виды коровьего молока отличаются прежде всего жирностью — от цельного до обезжиренного. Также существуют безлактозные варианты и молоко А2, которое для некоторых людей легче усваивается. В то же время специалисты отмечают: сырое молоко без пастеризации может содержать опасные бактерии.

Соевое молоко считают ближайшим растительным аналогом коровьего по питательной ценности. Если оно обогащено кальцием и витамином D, то может обеспечивать организм необходимыми микроэлементами. В нем меньше калорий и жира, а замена коровьего молока соевым, по некоторым исследованиям, может положительно влиять на уровень холестерина и артериальное давление. Однако соя относится к распространенным пищевым аллергенам.

Миндальное молоко содержит преимущественно ненасыщенные жиры, но значительно меньше белка и микроэлементов, чем коровье или соевое. Кроме того, производство такого напитка требует большого количества воды, что вызывает экологические дискуссии.

Овсяное молоко в последние годы стало популярным растительным напитком. Оно содержит больше углеводов и клетчатки, однако имеет более низкий уровень белка и кальция по сравнению с коровьим или соевым молоком.

Кокосовое молоко отличается высоким содержанием насыщенных жиров и калорий. В то же время в нем мало белка и других питательных веществ, поэтому его чаще используют как кулинарный ингредиент, а не основной источник питательных элементов.

Рисовое молоко содержит много углеводов, но почти не имеет белка и полезных жиров. Также исследователи отмечают, что в некоторых образцах могут быть следы мышьяка, поэтому его рекомендуют употреблять умеренно.

Специалисты отмечают, что растительные альтернативы молоку часто дополнительно обогащают кальцием и витамином D. Они могут быть полезными для людей с непереносимостью лактозы, аллергией на молочный белок или тех, кто придерживается веганской диеты.

В то же время диетологи советуют внимательно читать этикетки: в некоторых растительных напитках могут быть добавлены сахара или стабилизаторы, которые используют для улучшения вкуса и текстуры продукта. Чрезмерное количество таких добавок может снижать пользу напитка для здоровья.

