От йоги до энергетиков: невролог предупредил о привычках, которые могут незаметно приближать инсульт

Инсульт / © pixabay.com

Реклама

Некоторые привычные занятия могут представлять опасность для здоровья, если выполнять их неправильно. Сертифицированный невролог Байбинг Чен рассказал, каких ситуаций он сам избегает, чтобы снизить риск инсульта.

Об этом сообщает Mirror.

По словам врача, йога в целом благотворно влияет на здоровье, однако некоторые позы, связанные с резким сгибанием или чрезмерным разгибанием шеи, требуют осторожности. Невролог пояснил, что в единичных случаях такие движения могут вызвать расслоение артерии — повреждение стенки сосуда, которое может привести к инсульту. Поэтому во время занятий он советует не перегружать шею.

Реклама

Еще одним потенциальным риском врач назвал поднятие слишком больших весов с задержкой дыхания. По его словам, при применении такой техники, известной как проба Вальсальвы, артериальное давление может резко повыситься до очень высоких значений, что создает значительную нагрузку на сосуды головного мозга. Байбинг Чен отметил, что в своей практике сталкивался с пациентами с кровоизлияниями в мозг после подобных упражнений. Вместо этого он рекомендует выбирать более умеренные веса, увеличивать количество повторений и не задерживать дыхание во время тренировок.

Кроме того, невролог призвал избегать энергетических напитков. Он пояснил, что они часто содержат большие дозы кофеина и другие стимуляторы, в частности гуарану и таурин. По его мнению, такое сочетание может негативно влиять на регуляцию тонуса кровеносных сосудов и повышать риск опасных нарушений сердечного ритма. Если при этом образуются тромбы, они могут попасть в сосуды головного мозга и спровоцировать инсульт.

Кроме того, врач рассказал, что наблюдал случаи поражения нервной системы, которые связывал с чрезмерным употреблением витаминов группы B, входящих в состав некоторых энергетических напитков.

Напомним, ранее ученые выяснили, что почти все сердечные приступы и инсульты в рамках крупного исследования были связаны с четырьмя основными факторами риска.

Реклама

Новости партнеров