Отец троих детей внезапно умер после того, как "выпил слишком много воды"

Употребление большого количества воды обычно ассоциируется с отличным выбором для здоровья, но в результате это стоило одному человеку жизни.

В Ирландии суд заслушал дело Шона О'Доннелла, скончавшегося после смертельной "водной интоксикации" вскоре после выписки из больницы, сообщает Irish Independent.

59-летний мужчина из Дублина был записан на плановую процедуру в университетскую больницу Святого Винсента еще в январе в 2020 году.

Неизвестная операция прошла по плану, и медицинский персонал рекомендовал О'Доннеллу пить много воды после нее – то, что впоследствии оказалось роковым.

Случившееся с мужчиной с медицинской точки зрения называется гипонатриемией, и спровоцировать ее можно относительно легко.

Эксперты предупреждают, что всего 1,4 литра воды, то есть около шести чашек в час, может спровоцировать это состояние.

Вода достаточно важна и жизненно необходима для жизни и здорового самочувствия, однако ее чрезмерное потребление в течение слишком короткого периода времени может оказаться смертельно опасным.

Слишком большое количество может привести к дисбалансу натрия в организме; натрий – это электролит, помогающий регулировать количество воды в тканях. Если его не хватает в организме, вода может накапливаться в клетках и вокруг них, что приводит к их опуханию.

Если воды в организме слишком много, кровь становится водянистой. Она притягивается к участкам, где концентрация соли и других растворенных веществ выше, и в этот момент попадает в набухающие клетки, пытаясь освободить для нее место.

Это может быть особенно опасно, когда речь идет о мозге, поскольку он не может должным образом расширяться из-за того, что плотно ограничен черепом.

В случае с О'Доннеллом его мозг отек от чрезмерного количества воды, что привело к судорогам, остановки сердца и смерти в тот же день, когда он покинул больницу.

Гипонатриемия также может быть спровоцирована потреблением нормального количества воды у некоторых уязвимых пациентов, а количество необходимое для ее возникновения у здоровых людей может отличаться у разных людей.

Университетские больницы заявили, что "не существует определенного количества воды, которая приводит к водной интоксикации", но они отмечают, что почки могут перерабатывать примерно один литр жидкости в час, поэтому может быть рискованно потреблять любое количество воды, превышающей этот показатель, в течение непрерывного количества часов.

Больница Святого Винсента признала нарушение долга по уходу за пациентом, и его семьи выплатили 35 000 евро за моральный ущерб.

Напомним, 7-летняя девочка оказалась в коме после вирусного челленджа TikTok. Ребенок получил ужасные ожоги.

Читайте также: