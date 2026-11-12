- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 2 мин
Отечное лицо с утра — что с этим делать и когда бежать к врачу
Отеки на лице — это распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый. Они могут быть следствием различных факторов, от стресса и недосыпа до более серьезных нарушений в работе организма.
Отечное лицо после пробуждения часто списывают на соленый ужин или недосыпание. И действительно, разовый отек после поздней пищи, алкоголя или большого количества соли обычно не означает проблем с почками. Но если отеки повторяются почти каждый день, долго не проходят или сопровождаются другими симптомами, причина может быть более глубокой.
Об этом пишет издание egeszsegkalauz.
Основные причины отеков
Аллергические реакции, например, на пищу, лекарства, укусы насекомых или пыльцу.
Рацион беден белками, например, во время жестких диет.
Обезвоживание. Как ни странно, но недостаточное потребление жидкости провоцирует ее задержку. Так организм делает запасы.
Бессонница или некачественный сон. Дело в том, что во время ночного сна организм должен восстанавливаться и производить важные для человека гормоны. Если нет 7-8 часового непрерывного комфортного сна ночью — этого не происходит, вода задерживается в организме.
Малоподвижный образ жизни. Движение запускает лимфоток, что позволяет выводить излишнюю жидкость из организма.
Патологии почек, печени, сердца, кишечника, эндокринные нарушения.
Инфекции носовых пазух, зубов или кожи могут привести к отекам лица.
Неумеренные физические нагрузки, травмы, микротравмы, спазмы мышц, пережатие сосудов.
Как убрать отек лица
Холодный компресс или кубики льда — холод уменьшает отек, улучшает кровообращение и помогает вывести излишнюю жидкость из тканей.
Контрастный душ — чередование горячей и холодной воды активирует кровообращение и способствует снятию отеков.
Массаж лица способствует лимфодренажу, улучшает кровообращение и помогает вывести лишнюю жидкость из тканей. Используйте специальные косметические средства или патчи для массажа.
Сон — недосыпание может быть одной из причин опухлости. Следите за качеством сна, чтобы избежать утренних отеков.
Если отеки на лице не исчезают и сопровождаются другими симптомами, такими как боль или изменение цвета кожи, это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. В таких случаях следует обратиться к врачу.
Раньше мы писали о причинах и способах снизить припухлость под глазами. Больше полезных советов читайте в новости.