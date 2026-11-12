Отеки — это распространенное явление / © Pexels

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Отечное лицо после пробуждения часто списывают на соленый ужин или недосыпание. И действительно, разовый отек после поздней пищи, алкоголя или большого количества соли обычно не означает проблем с почками. Но если отеки повторяются почти каждый день, долго не проходят или сопровождаются другими симптомами, причина может быть более глубокой.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

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Основные причины отеков

Аллергические реакции , например, на пищу, лекарства, укусы насекомых или пыльцу.

Рацион беден белками, например, во время жестких диет.

Обезвоживание . Как ни странно, но недостаточное потребление жидкости провоцирует ее задержку. Так организм делает запасы.

Бессонница или некачественный сон . Дело в том, что во время ночного сна организм должен восстанавливаться и производить важные для человека гормоны. Если нет 7-8 часового непрерывного комфортного сна ночью — этого не происходит, вода задерживается в организме.

Малоподвижный образ жизни . Движение запускает лимфоток, что позволяет выводить излишнюю жидкость из организма.

Патологии почек, печени, сердца, кишечника, эндокринные нарушения.

Инфекции носовых пазух, зубов или кожи могут привести к отекам лица.

Неумеренные физические нагрузки, травмы, микротравмы, спазмы мышц, пережатие сосудов.

Как убрать отек лица

Холодный компресс или кубики льда — холод уменьшает отек, улучшает кровообращение и помогает вывести излишнюю жидкость из тканей.

Контрастный душ — чередование горячей и холодной воды активирует кровообращение и способствует снятию отеков.

Массаж лица способствует лимфодренажу, улучшает кровообращение и помогает вывести лишнюю жидкость из тканей. Используйте специальные косметические средства или патчи для массажа.

Сон — недосыпание может быть одной из причин опухлости. Следите за качеством сна, чтобы избежать утренних отеков.

Если отеки на лице не исчезают и сопровождаются другими симптомами, такими как боль или изменение цвета кожи, это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. В таких случаях следует обратиться к врачу.

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Раньше мы писали о причинах и способах снизить припухлость под глазами. Больше полезных советов читайте в новости.

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