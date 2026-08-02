Отек ноги стал первым сигналом: у женщины диагностировали редкое заболевание

Как отек ноги помог выявить редкое заболевание / © pexels.com

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У 39-летней воспитательницы детского сада Наташи Рейнбоу из графства Суррей обнаружили редкое заболевание, которое фактически обездвижило ее и лишило возможности говорить. Все началось с отеков ног.

Об этом пишет Lad Bible.

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Как отек ног у женщины помог выявить редкое заболевание

В конце февраля, за две недели до того, как женщина потеряла сознание на работе, у нее случился сильный отек ноги. Но уже после приступа судорог она быстро потеряла чувствительность в ногах, а тело охватило онемение. Для матери троих детей это стало началом долгой неопределенности и постоянных визитов к врачам.

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Наташа потеряла способность говорить и была вынуждена общаться с помощью блокнота. После серии срочных неврологических обследований медики диагностировали ей редкую патологию — функциональное неврологическое расстройство с функциональными судорогами.

Эта болезнь нарушает процесс обмена сигналами между головным мозгом и остальным телом. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, такая болезнь может возникать по разным причинам, в частности, из-за попытки мозга блокировать боль, мигрень или как реакция на сильный психологический стресс.

Устойчивого улучшения пока нет — состояние женщины ухудшается каждый день. Обычные бытовые дела — например приготовление пищи или уборка, а также возможность говорить или хотя бы ходить, стали для Наташи несбыточными мечтами.

В июле произошел особенно тяжелый случай: после очередного приступа Наташа более пяти часов периодически теряла сознание, из-за чего ее срочно доставили в реанимацию.

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Фото: Наташа Рейнбоу на лечении

«Оно то возвращается, то спадает. У меня также ежедневные приступы, и я страдаю от сильного истощения. Я была в больнице и чувствовала себя запертой в своем теле, но смогла писать в своем блокноте. Иногда у меня может быть до десяти приступов в день, и я не могу ходить или даже выйти из дома», — говорит Наташа Рейнбоу.

Болезнь полностью изменила жизнь женщины: она больше не может управлять автомобилем и временно потеряла возможность работать.

«Это состояние повлияло на мою мобильность, уверенность и независимость, поскольку я теперь больше не могу водить машину. Для человека, который всегда был полон жизни, положительным, очень активным и преданным своим трем детям и своей работе на полный рабочий день, которую я люблю, где я работаю с маленькими детьми, вы можете представить, как это было невероятно трудно пережить и принять семьей», — добавляет женщина.

Наташа поделилась, что каждый день ей становится хуже. Она не знает, что теперь делать. Наташе нужно дождаться приема специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, но ожидание может растянуться на 10–12 месяцев.

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Поэтому женщина начала собственный сбор средств на частную медицинскую помощь, чтобы как можно быстрее попасть к нейропсихологам и пройти специализированную программу реабилитации. Пока удалось собрать половину суммы.

Почему под вечер отекают ноги

Напомним, по данным последних исследований, сердечно-сосудистые заболевания остаются главной угрозой для здоровья, поскольку из-за накопления жировых отложений в артериях незаметно растет риск образования тромбов.

Британский медик Бхавини Шах назвал ключевые симптомы, требующие внимания: внезапное давление в груди, одышка из-за застоя жидкости в легких, перебои в сердцебиении и вечерние отеки ног.

Чтобы снизить риски, специалист советует соблюдать сбалансированное питание, вести активный образ жизни, отказаться от курения и минимизировать алкоголь.

Также критически важно спать 7–9 часов в сутки, поскольку недосыпание вредит сердцу. Даже простые ежедневные изменения в образе жизни способны существенно укрепить здоровье.

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