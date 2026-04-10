Реклама

Отечность — состояние, которое может возникнуть у всех и в любом возрасте. Если отеки не вызваны хроническими патологиями, то чаще они возникают у тех, что ведет нездоровый и малоподвижный образ жизни.

Отеки возникают из-за излишней жидкости в организме. Чаще они появляются на лице и теле, пишет Elle.

Предлагаем посмотреть главные советы, которые помогут избавиться от отечности за короткий период.

Реклама

Хаммам, сауна или баня

Такую процедуру можно сделать дома с горячей ванной.

Водный баланс

Специалисты рекомендуют выпивать от пяти до 15 стаканов в день. Также употребляйте травяные чаи из цветов липы, брусники, листьев березы, шиповника и семян укропа.

Массаж сухой щеткой

Процедура поможет улучшить работу лимфатической и кровеносной систем, снизит целлюлит и проявления растяжек. Кроме того, поможет снять отек всего тела.

Детокс

Если вы хотите вывести лишнюю жидкость за один день — следует обратить внимание на детокс. Специалисты советуют частичное или полное голодание, частое питье воды и употребление свежих овощных соков.

Реклама

Физические упражнения

Один из самых эффективных способов избавиться от отеков на ногах — это регулярные физические упражнения: ходьба, плавание, велосипед. Такие кардиоваскулярные упражнения помогают снизить отечность, улучшая кровообращение. В частности, движения, задействующие мышцы ног, помогают снизить отек ног, увеличивая венозный отток.

Питание

Употребление продуктов, богатых калием, помогает выводить натрий из организма.

Бананы, авокадо и зеленые листовые овощи богаты калием.

Противовоспалительные продукты, такие как имбирь и куркума, способствуют устранению отеков.

Полезно употреблять семена тыквы и миндаль, которые богаты магнием.

Цитрусовые содержат витамин С и защищают здоровье сосудов.

