Отеки — как быстро избавиться от них, что нужно есть
Отечность может возникнуть по многим причинам. Наиболее частые из них — физиологические.
Отечность — состояние, которое может возникнуть у всех и в любом возрасте. Если отеки не вызваны хроническими патологиями, то чаще они возникают у тех, что ведет нездоровый и малоподвижный образ жизни.
Отеки возникают из-за излишней жидкости в организме. Чаще они появляются на лице и теле, пишет Elle.
Предлагаем посмотреть главные советы, которые помогут избавиться от отечности за короткий период.
Хаммам, сауна или баня
Такую процедуру можно сделать дома с горячей ванной.
Водный баланс
Специалисты рекомендуют выпивать от пяти до 15 стаканов в день. Также употребляйте травяные чаи из цветов липы, брусники, листьев березы, шиповника и семян укропа.
Массаж сухой щеткой
Процедура поможет улучшить работу лимфатической и кровеносной систем, снизит целлюлит и проявления растяжек. Кроме того, поможет снять отек всего тела.
Детокс
Если вы хотите вывести лишнюю жидкость за один день — следует обратить внимание на детокс. Специалисты советуют частичное или полное голодание, частое питье воды и употребление свежих овощных соков.
Физические упражнения
Один из самых эффективных способов избавиться от отеков на ногах — это регулярные физические упражнения: ходьба, плавание, велосипед. Такие кардиоваскулярные упражнения помогают снизить отечность, улучшая кровообращение. В частности, движения, задействующие мышцы ног, помогают снизить отек ног, увеличивая венозный отток.
Питание
Употребление продуктов, богатых калием, помогает выводить натрий из организма.
Бананы, авокадо и зеленые листовые овощи богаты калием.
Противовоспалительные продукты, такие как имбирь и куркума, способствуют устранению отеков.
Полезно употреблять семена тыквы и миндаль, которые богаты магнием.
Цитрусовые содержат витамин С и защищают здоровье сосудов.
