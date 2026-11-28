Кофе / © pexels.com

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Кофе — нечто большее, чем быстрый способ проснуться. Данные указывают на то, что ее влияние на человеческий организм значительно глубже, чем простое повышение уровня кофеина. Однако ее употребление влияет не только на бодрость, но и на микробиом кишечника, то есть совокупность микроорганизмов, живущих в пищеварительной системе.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

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Ученые обнаружили снижение уровня артериального давления у любителей кофе в течение двухнедельного периода содержания. Далее, как и ожидалось, резко снизилось содержание кофеина и продуктов его распада, а также связанного с кофе соединения, известного как гиппуровая кислота, в образцах кала.

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Некоторые кишечники, процветавшие благодаря кофе, исчезли после прекращения употребления. В то же время микробная молекула, подавленная кофе, восстановилась. Отметим, что эта молекула изучалась в других исследованиях и, очевидно, помогает герметизировать слизистую кишечника и уменьшить воспаление.

Сонливость и головные боли также уменьшились после первых нескольких дней воздержания от кофе, и уровень энергии начал постепенно возвращаться в норму. Воздействие отказа от кофе на память оказалось настоящим исключением из эксперимента. Результаты показали, что только те, кто пил кофе без кофеина, показали явное улучшение в задании на вербальную память.

В то же время изменения микробиому не означают, что отказ от кофе обязательно более полезен для здоровья. Исследователи не установили, что кишечная микрофлора людей, не пьющих кофе, здоровее. Двухнедельный отказ также не доказал конкретной клинической пользы, а долгосрочные последствия остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что кофе «3-в-1» в пакетиках вредна из-за своего состава, где на первых местах вместо кофе — сахар, глюкозно-фруктозный сироп и гидрогенизированное пальмовое масло, а доля самого кофе составляет менее 8%.

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