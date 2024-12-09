Отказ только от одного продукта приостановит процесс старения кожи и появление морщин

Естественные процессы старения никто не отменял, однако отсрочить их вполне возможно, нужно лишь отказаться от одного популярного продукта.

Медики говорят, если отказаться от сахара, можно избежать преждевременного старения, а также решить проблемы дряблости кожи и сохранить ее молодость на долгие годы.

Как сахар влияет на процессы старения кожи: объяснение врачей

Если в организме нет должного количества витаминов, минералов, белков и антиоксидантных соединений, никакие маски, кремы или дорогостоящие процедуры не помогут продлить молодость кожи. Потому что состояние кожи, волос и ногтей напрямую зависит от того, что мы едим.

На стремительный процесс старения кожи прямо влияет сахар. Если кожа потеряла свою эластичность и упругость, появляются морщины, врачи рекомендуют отказаться от употребления сахара. Потому что именно быстрые углеводы, которые содержатся в этом продукте, приводят к быстрому старению клеток организма и кожи, также появляются отеки на теле и под глазами.

Медики объясняют это тем, что углеводы сахара распадаются на углекислый газ и воду, которая застаивается в организме, провоцируя появление морщин и отеков. К тому же, при употреблении сахара начинает гибнуть коллаген, кожа начинает провисать, особенно на лице.

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