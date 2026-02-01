Откажитесь от этих продуктов, если хотите хорошо спать

Миллионы людей в мире страдают от бессонницы / © Credits

Многие факторы мешают нам погрузиться в глубокий сон ночью, и употребление определенных продуктов может быть одной из причин. Избегание ряда продуктов — это верный способ улучшить ваши шансы на спокойную ночь.

Об этом пишет Lovefood.

Попкорн

Обычный попкорн — это вкусная закуска, но у вас могут возникнуть проблемы со сном, если вы добавите любые ароматизаторы в свежесваренный попкорн. Независимо от того, любите ли вы сладкий, соленый или маслянистый, ароматизация попкорна обычно предполагает добавление дополнительного жира, сахара и соли, что может вызвать проблемы. Резкое повышение уровня сахара в крови, обезвоживание и дискомфорт в желудке среди проблем, с которыми вы можете столкнуться.

Сельдерей

Имея почти небольшое количество калорий, сельдерей — это полезная закуска, которую можно употреблять в течение дня. Есть только одна проблема, которая делает ее неразумным выбором перед сном — это высокое содержание воды. Хотя она идеально подходит для поддержания водного баланса в другое время, она может заставить вас вставать просыпаться ночью.

Сухофрукты

Некоторые сухофрукты вполне подходят для перекуса перед сном, но лучше проверить наклейку на упаковке, прежде чем наслаждаться ими. Некоторые сухофрукты обработаны и содержат добавленный сахар (который, как известно, саботирует сон), в то время как другие могут быть тяжелыми для переваривания, что вызывает ночной дискомфорт. Выбирайте сухофрукты с высоким содержанием магния, такие как чернослив, поскольку они могут способствовать расслаблению.

Молочные продукты

Молочные продукты лучше избегать перед сном, несмотря на то, что молоко содержит триптофан, гормон, который часто считается причиной сонливости. Именно жир и белок в молоке могут мешать уснуть, поскольку они могут нарушить пищеварение. Вместо стакана молока или горячего шоколада выпейте немного воды или чая без кофеина, но не слишком близко ко сну.

Цитрусовые

Независимо от того, боретесь ли вы с кислотным рефлюксом или нет, рекомендуется избегать цитрусовых перед ночным сном из-за их высокого уровня кислотности. Фрукты, включая апельсины, лимоны, лаймы, грейпфруты и мандарины, могут содержать много витамина С, но они не легче всего перевариваются, и они могут вызвать несварение желудка и изжогу.

Продукты на томатной основе

Если вы страдаете от кислотного рефлюкса, вы уже знаете о побочных эффектах, которые могут вызвать помидоры, но эти очень кислые фрукты также могут вызвать такие проблемы, как изжога и несварение желудка, которые усугубляются, когда мы лежим. Это касается и продуктов из несвежих томатов. Перед сном лучше избегать соусов, рагу, супов, соков и пиццы на томатной основе. Хотя помидоры содержат мелатонин, природный гормон сна, лучше избегать их, по крайней мере, за три часа до сна, если у вас есть проблемы с кислотным рефлюксом или несварением желудка.

Брокколи

Брокколи ценится за большое количество клетчатки, поэтому следует добавить ее в свой рацион, если вы хотите поддерживать свою пищеварительную систему в рабочем состоянии. Однако, если вы едите ее слишком поздно, вы можете не ощутить пользы от всей этой клетчатки. Вместо здорового пищеварения вас может ожидать метеоризм и дискомфорт, когда вы лежите. Это касается и цветной капусты.

Мороженое

Хотя шарик мороженого перед сном может быть соблазнительным, возможно, вам следует переосмыслить свой выбор, если это ваш любимый вечерний десерт. Мороженое имеет высокое содержание жира и сахара — две вещи, которые могут негативно влиять на сон. Чтобы попробовать такой же сладкий и сытный десерт, попробуйте обезжиренный йогурт.

Огурец

Свежий огурец, как известно, увлажняет организм, но он может заставить вас просыпаться ночью, чтобы справить нужду.

Ферментированное и копченое мясо

Подобно выдержанным соусам, ферментированное или копченое мясо (такое как бекон, сосиски, пепперони и салями) может помешать вашим шансам уснуть ночью. Это мясо также содержит аминокислоту тирамина, которая, как считается, вызывает бессонницу, поэтому лучше не наслаждаться тарелкой мясных закусок, хот-догом или бутербродом с беконом перед сном.

Красное мясо

Употребление красного мяса слишком поздно ночью связано с нарушением сна. Это источник пищи, богатый белоком, однако тяжело переваривается, и если вы ляжете слишком рано после плотной трапезы со стейком или бараниной, ваша пищеварительная система будет работать интенсивнее, когда она должна замедляться. Это может привести к расстройству желудка.

Белый хлеб

Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб и макароны, обладают высоким гликемическим индексом (ГИ) и могут достаточно быстро повысить уровень сахара в крови. Хотя это может обуздать чувство голода, прилив энергии, вероятно, повлияет на ваш сон более отрицательно, чем вы можете себе представить.

Острая пища

Если вы страдаете от дискомфортных желудочных проблем или несварения желудка, или у вас особенная чувствительность к перцу чили, вам лучше избегать острой пищи перед сном. Существует несколько причин, почему эти вкусные продукты могут вызывать проблемы ночью, включая изжогу и кислотный рефлюкс. Кроме того, исследования связывают капсаицин — активный ингредиент чили и кайенского перца — с потерей сна из-за их свойств изменять температуру тела.

Фастфуд

Возможно, вам следует просмотреть свой ночной заказ еды, если вы надеетесь хорошо поспать. Фастфуд известен тем, что сильно перерабатывается, а исследования детей и подростков связывают его с плохим сном.

Шоколад

Всегда есть соблазн откусить несколько кусочков шоколадного батончика вечером, но эта привычка может принести вам больше вреда, чем пользы. Батончики молочного или белого шоколада обычно содержат значительное количество сахара, тогда как темный шоколад обычно содержит более высокий процент кофеина — ни один из этих продуктов не идеально подходит для употребления перед сном.

