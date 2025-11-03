Откажитесь от этих продуктов, если хотите жить дольше

Хот-дог / © Pixabay

Современный ритм жизни часто заставляет нас пренебрегать здоровым питанием, выбирая быстрые и удобные варианты. Однако некоторые популярные продукты, которые мы употребляем каждый день, могут не только отрицательно повлиять на наше самочувствие, но и сократить продолжительность жизни.

Эксперты назвали пять продуктов, которые рекомендуют минимизировать в своем рационе.

Хот-доги

По подсчетам ученых, один съеденный хот-дог забирает 36 минут жизни. Хот-дог — это смесь мяса сомнительного качества, стабилизаторов, усилителей вкуса и консервантов. По данным ВОЗ, потребление более 50 г переработанного мяса ежедневно значительно повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Бекон

Он содержит избыток соли, нитритов, фосфатов и ароматизаторов. Регулярное потребление бекона повышает риск рака толстой кишки и желудка.

Чизбургер

По подсчетам ученых, один двойной чизбургер забирает около 9 минут жизни. Большое количество жира, соли и пустых калорий превращает его в «пустую энергию». В среднем бургер из фастфуда содержит 250–300 ккал, но практически не имеет витаминов и клетчатки.

Газированные напитки

Одна банка колы, энергетика может сократить жизнь на 12 минут. В среднем в таком напитке до 10 чайных ложек сахара, что повышает риск ожирения, диабета 2 типа и кариеса. Также сюда следует добавить красители, кислоты и консерванты, которые в результате образуют смесь, от которой организм быстро истощается.

Сладкие и соленые закуски

Чипсы, печенье, снеки, готовые булочки — это примеры высокообработанной пищи, наполненной жирами, усилителями вкуса и сахаром.

