Откажитесь от этого перед сном: эксперты назвали продукты, из-за которых снятся кошмары

Несколько исследований показали, что употребление определенных продуктов перед сном может серьезно нарушить ваш сон и вынудить вас чувствовать неприятные, яркие кошмары.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Возглавляют список продуктов, вызывающих кошмары, сыр и другие молочные продукты.

Исследования предполагают, что это потому, как мы их перевариваем.

Сырная тарелка / Фото: Pexels

Но оказывается, что сыр – не единственное, что может испортить нам сон – есть еще одна вкусная закуска, которой следует избегать, если вы не хотите страшных снов. И это плохая новость, если вы наслаждаетесь сладким лакомством перед сном.

Перед отдыхом следует избегать сладких продуктов, таких как шоколадные батончики, сладкая вата или печенье.

Поскольку они способствуют нагреву тела, они склонны заставлять нас чувствовать себя некомфортно и нарушать режим сна.

В исследовании, опубликованном в Frontiers in Psychology, рассматривалась связь между диетой и снами. Из принявших участие 396 студентов 31% сообщили об удивительных и тревожных снах после того, как съели печенье и пирожные перед сном.

Помимо высокого содержания сахара, шоколад также содержит кофеин, который может мешать уснуть.

Шоколад / Фото: Pexels

На третьем месте оказались острые или крахмалистые продукты, которые могут вызвать у людей яркие сны из-за их питательного состава.

Далее, это плохие новости для любителей нездоровой пищи, поскольку было доказано, что жирная пища тяжелее всего переваривается организмом. В результате вы можете просыпаться больше раз в течение ночи.

Наконец, мясо – еще одна пища, вызывающая кошмары из-за большого количества жира и белка, которые оно содержит, что затрудняет его расщепление.

Мясо / Фото: Pexels

По словам доктора Чарльза Бэя, доктора медицины сна в Центре расстройств сна в Кливлендской клинике, когда наш организм усердно работает над пищеварением, больше шансов, что сон будет прерван.

Он сказал: "Во время еды перед сном может вызвать больше сновидений, потому что поздние ночные закуски повышают метаболизм и температуру тела. Повышенный метаболизм и температура могут привести к большей мозговой активности, побуждая к более активным действиям во время сна с быстрым движением глаз или РЭМ".

Напомним, ученые нашли пользу в умеренном употреблении алкоголя. Этот вопрос имеет множество аспектов.

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