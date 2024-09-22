Откуда на самом деле распространился коронавирус: исследователь опроверг самую популярную теорию

На протяжении многих лет до эпидемии коронавируса, по его словам, лаборатория в Ухане проводила рискованные эксперименты, сделавшие вирусы летучих мышей более заразными.

Нет весомых научных доказательств, что коронавирус происходит от енотовидной собаки из зоорынка в китайском Ухане.

Об этом написал британский научный публицист и журналист, соавтор книги "Viral: поиск источника COVID-19" Мэтт Ридли в The Telegraph.

Эксперт опроверг изложенные данные в громкой публикации издания Cell. Там утверждали, что источником распространения коронавируса был юго-западный уголок рынка в Ухане, где держали млекопитающих.

"Да, это потому, что, по словам китайских ученых, они сосредоточили свой поиск на киосках, где продавали млекопитающих!" – пишет Ридли.

Он подчеркнул, что новое исследование не доказывает и даже не утверждает, что на рынке точно было инфицировано коронавирусом млекопитающее, или продавец животных, заразившегося от одного млекопитающего.

По словам Ридли, енотовидная собака может страдать от вирусов, имеющих определенную связанность с его ДНК, однако коронавирус "меньше связан с енотовидными собаками, чем рыба".

Он раскритиковал авторов исследования за пристрастность при поиске момента первого заражения человека коронавирусом. Он считает, что исследователи не учли многие другие ранние случаи заражения, чтобы получить нужный результат: чтобы все указывало на рынок в Ухане.

"По всему Китаю и Юго-Восточной Азии есть тысячи рынков, где продают енотовидных собак. Однако из-за впечатляющего совпадения вирус обнаружили только в одном городе во всей Азии, где есть лаборатория, которая сосредоточена на сборе, изучении, выращивании и генетическом манипулировании вирусами, похожими на SARS и заражении ими очеловеченных мышей: Ухани», – написал журналист.

В 2018 году, напоминает эксперт, китайская лаборатория работала с вирусом, близким к SARS-CoV-2. По словам Ридли, в лаборатории в частности планировали вставить в ген вируса специальную функцию, которую позже обнаружили в коронавирусе, повлекшем за собой мировую пандемию.

Напомним, ранее сообщали об опасном вирусе из Индии, от которого нет лекарства.

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