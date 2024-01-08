Отрезанную на работе руку мужчины пришили к ноге (фото, подробности)

Когда он пришел в себя, то был шокирован.
В Китае врачи смогли спасти мужчине отрезанную руку, пересадив "еще теплую" часть тела на ногу после неприятного инцидента на заводе.
Это произошло в 2013 году, пишет Daily Star.
Шэй Вэй работал на станке в семейной мастерской, когда случайно отрезал себе руку. Машина отрезала запястье. Несмотря на то, что работник не был уверен, спасут ли ее медики, он запечатал руку в пластиковый пакет, а затем поместил ее в холодильник. Рука оставалась без кровоснабжения около семи часов, пока он обыскивал местные больницы, чтобы узнать, смогут ли врачи провести сложную операцию по повторному прикреплению руки.
В большинстве медучреждений Вэю сказали, что у них "нет навыков, чтобы помочь" ему, но в конце концов он нашел одну больницу в двух часах езды, которая справилась с этой непростой задачей.
Доктор Тан Цзюй, специалист по сложным случаям заживления тканей и ран, перед операцией сказал Вэю, что он надеется, что пациент снова сможет пользоваться рукой.
Врач Тан решил, что лучший способ спасти руку – это прикрепить ее к икре Вэя, где было достаточно крови. Руке придется оставаться там, пока рука полностью не заживает. Врач рассказал, что он пересадил руку на живот пациента во время аналогичной операции в 2004 году, которая также прошла успешно.
Когда Вэй проснулся после операции, он был шокирован, увидев свою руку на икре, добавив, что это было "невероятно" и "странно", потому что рука была теплой, несмотря на то, что она полностью онемела. Он пошутил, что его нога кажется "труднее, чем обычно".
Ему понадобилось всего около месяца, чтобы его рука зажила настолько, что врачи смогли провести операцию по приживлению руки, и все прошло удачно. Вскоре после этого он смог вывернуть запястье, но не имел полной подвижности пальцев, и врачи заверили его, что восстановление будет длиться шесть месяцев.
Завод выплатил Вэю примерно 300 000 китайских юаней (42 тысячи долларов).
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