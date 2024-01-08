Отрезанную на работе руку мужчины пришили к ноге (фото, подробности)

Когда он пришел в себя, то был шокирован.

В Китае врачи смогли спасти мужчине отрезанную руку, пересадив "еще теплую" часть тела на ногу после неприятного инцидента на заводе.

Это произошло в 2013 году, пишет Daily Star.

Шэй Вэй работал на станке в семейной мастерской, когда случайно отрезал себе руку. Машина отрезала запястье. Несмотря на то, что работник не был уверен, спасут ли ее медики, он запечатал руку в пластиковый пакет, а затем поместил ее в холодильник. Рука оставалась без кровоснабжения около семи часов, пока он обыскивал местные больницы, чтобы узнать, смогут ли врачи провести сложную операцию по повторному прикреплению руки.

В большинстве медучреждений Вэю сказали, что у них "нет навыков, чтобы помочь" ему, но в конце концов он нашел одну больницу в двух часах езды, которая справилась с этой непростой задачей.

Мужчине пришили отрезанную руку к ноге / Фото: Hap/Quirky China News/REX/Shutterstock

Доктор Тан Цзюй, специалист по сложным случаям заживления тканей и ран, перед операцией сказал Вэю, что он надеется, что пациент снова сможет пользоваться рукой.

Врач Тан решил, что лучший способ спасти руку – это прикрепить ее к икре Вэя, где было достаточно крови. Руке придется оставаться там, пока рука полностью не заживает. Врач рассказал, что он пересадил руку на живот пациента во время аналогичной операции в 2004 году, которая также прошла успешно.

Мужчине пришили отрезанную руку к ноге / Фото: Hap/Quirky China News/REX/Shutterstock

Когда Вэй проснулся после операции, он был шокирован, увидев свою руку на икре, добавив, что это было "невероятно" и "странно", потому что рука была теплой, несмотря на то, что она полностью онемела. Он пошутил, что его нога кажется "труднее, чем обычно".

Мужчине пришили отрезанную руку к ноге / Фото: Hap/Quirky China News/REX/Shutterstock

Ему понадобилось всего около месяца, чтобы его рука зажила настолько, что врачи смогли провести операцию по приживлению руки, и все прошло удачно. Вскоре после этого он смог вывернуть запястье, но не имел полной подвижности пальцев, и врачи заверили его, что восстановление будет длиться шесть месяцев.

Мужчине пришили отрезанную руку к ноге / Фото: Hap/Quirky China News/REX/Shutterstock

Завод выплатил Вэю примерно 300 000 китайских юаней (42 тысячи долларов).

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