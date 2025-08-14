- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 2 мин
Отсутствие рыбы в рационе: какие последствия для организма
Отсутствие рыбы в рационе может привести к дефициту ключевых питательных веществ, особенно омега-3 жирных кислот и витамина D, а также белка, кальция, йода и холина.
Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины и радужная форель являются одними из лучших источников омега-3, противовоспалительных жиров, которые имеют существенную пользу для здоровья.
Диетологи рекомендуют есть рыбу дважды в неделю. Отказ от морепродуктов не означает, что ваше здоровье обречено, но дефицит будет иметь последствия.
Последствия дефицита:
повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний
ухудшение памяти, концентрации, настроение (омега-3 влияют на работу мозга)
сухость кожи, воспаления, проблемы со зрением
Какие витамины не получите, если не будете есть рыбу
Витамин D
Получение достаточного количества витамина D имеет огромное значение. Должная иммунная функция, здоровье костей и регулирование уровня сахара в крови зависят от этого жирорастворимого витамина.
К пищевым источникам с высоким содержанием природного витамина D относятся жир из печени трески, форель.
Белок
Рыба является отличным источником белка, одного из трех макронутриентов, способствующих мышечной массе, здоровью кожи и заживлению ран, а также иммунной функции.
Кальций
Многие виды рыбных консервов также являются отличным источником кальция, поскольку их консервируют вместе с костями.
Кальций важен для здоровья костей, зубов, нервов и мышц. Поэтому в случае его недостатка существует риск развития остеопороза и мышечных судорог.
В то же время из-за возможного содержания ртути и других загрязнителей беременным и кормящим грудью женщинам предлагают ограничить потребление некоторых видов рыбы.
Ранее мы писали о том, какие рыбные консервы лучше никогда не покупать. Больше об этом читайте в новости.