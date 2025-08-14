Отсутствие рыбы в рационе: какие последствия для организма

Рыбу издавна считали «едой для мозга» / © Pixabay

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины и радужная форель являются одними из лучших источников омега-3, противовоспалительных жиров, которые имеют существенную пользу для здоровья.

Диетологи рекомендуют есть рыбу дважды в неделю. Отказ от морепродуктов не означает, что ваше здоровье обречено, но дефицит будет иметь последствия.

Последствия дефицита:

повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний

ухудшение памяти, концентрации, настроение (омега-3 влияют на работу мозга)

сухость кожи, воспаления, проблемы со зрением

Какие витамины не получите, если не будете есть рыбу

Витамин D

Получение достаточного количества витамина D имеет огромное значение. Должная иммунная функция, здоровье костей и регулирование уровня сахара в крови зависят от этого жирорастворимого витамина.

К пищевым источникам с высоким содержанием природного витамина D относятся жир из печени трески, форель.

Белок

Рыба является отличным источником белка, одного из трех макронутриентов, способствующих мышечной массе, здоровью кожи и заживлению ран, а также иммунной функции.

Кальций

Многие виды рыбных консервов также являются отличным источником кальция, поскольку их консервируют вместе с костями.

Кальций важен для здоровья костей, зубов, нервов и мышц. Поэтому в случае его недостатка существует риск развития остеопороза и мышечных судорог.

В то же время из-за возможного содержания ртути и других загрязнителей беременным и кормящим грудью женщинам предлагают ограничить потребление некоторых видов рыбы.

