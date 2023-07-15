Отсутствие завтрака до 11 часов утра может продлить жизнь на 20 лет: мнение врача

Легкое изменение образа жизни может иметь большое значение в вопросе достижения долголетия. Врач поделилась, когда лучшее время для завтрака.

В издании Express рассказывают, что существует определенный режим питания, который помогает значительно снизить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет II типа и болезни сердца.

Во время своего выступления в эфире ITV в передаче "This Morning" нейробиолог, автор книги "F-Bomb Longevity Made Easy" Джулия Джонс поделилась, что завтракать нужно после 11 часов утра. Такая простая привычка поможет продлить жизнь на 20 лет.

Врач Джулия Джонс поделилась своими взглядами на то, когда лучше завтракать / Фото: ТСН.ua

По словам Джулии, нашей системе нужен отдых и его можно ей подарить, если оставить 16 часов (включая время, когда вы спите ночью) на голод, а затем есть в течение оставшихся восьми часов.

"Многие исследования показывают, что мы просто едим слишком часто". Поэтому пищеварительная система организма нуждается в отдыхе, который позволит клеткам, органам и важным процессам приступить к работе, словно перегружая их.

Режим питания, описанный врачом, также известен как интервальное голодание. Хотя к этой диете существует немало разных подходов, именно рацион 16:8 (где 16 часов человек голодает, а 8 ест) является самым популярным.

В клинике Mayo Clinic объяснили, что в течение этих восьми часов вы можете питаться нормально, не отказывая себе в какой-либо пище. Также вы можете решить, начинать ли свой день с завтрака в 11 часов утра или сразу переходить к легкому обеду.

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