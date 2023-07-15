Отсутствие завтрака до 11 часов утра может продлить жизнь на 20 лет: мнение врача

Легкое изменение образа жизни может иметь большое значение в вопросе достижения долголетия. Врач поделилась, когда лучшее время для завтрака.
В издании Express рассказывают, что существует определенный режим питания, который помогает значительно снизить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет II типа и болезни сердца.
Во время своего выступления в эфире ITV в передаче "This Morning" нейробиолог, автор книги "F-Bomb Longevity Made Easy" Джулия Джонс поделилась, что завтракать нужно после 11 часов утра. Такая простая привычка поможет продлить жизнь на 20 лет.
По словам Джулии, нашей системе нужен отдых и его можно ей подарить, если оставить 16 часов (включая время, когда вы спите ночью) на голод, а затем есть в течение оставшихся восьми часов.
"Многие исследования показывают, что мы просто едим слишком часто". Поэтому пищеварительная система организма нуждается в отдыхе, который позволит клеткам, органам и важным процессам приступить к работе, словно перегружая их.
Режим питания, описанный врачом, также известен как интервальное голодание. Хотя к этой диете существует немало разных подходов, именно рацион 16:8 (где 16 часов человек голодает, а 8 ест) является самым популярным.
В клинике Mayo Clinic объяснили, что в течение этих восьми часов вы можете питаться нормально, не отказывая себе в какой-либо пище. Также вы можете решить, начинать ли свой день с завтрака в 11 часов утра или сразу переходить к легкому обеду.
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