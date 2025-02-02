"Оземпик" не для похудения: врач рассказал, как на самом деле препарат влияет на организм

Употребление " Оземпика " людьми, не страдающим диабетом очень спорно, ведь препарат был разработан чисто для коррекции уровня глюкозы при диабете, в том числе 2 типа.

Об этом в эфире "КИЕВ 24" рассказал диетолог, врач спортивной медицины, основатель "Диет-центра здорового питания" Александр Кущ,

"Он (препарат "Оземпик" — ред.) не предназначен для случаев, когда человек может просто снизить калорийность, заниматься спортом и достичь желаемого веса. Этот препарат вообще не для быстрого похудения", — ответил врач.

Он уточнил, что, прежде всего, препарат "Оземпик" был разработан для лечения сахарного диабета 2 типа. А употребление людьми, которые просто имеют лишний вес, но не страдают диабетом, по словам врача, мягко говоря, очень спорно.

"Этот препарат был разработан действительно чисто для лечения и коррекции уровня глюкозы при таких состояниях, как преддиабет, сахарный диабет 2 типа... И его эффект для снижения веса действительно зависит от маркетинговых приемов, рекламы звезд телевидения, кино, но мы знаем, что волшебной пилюли все равно нет", — уточнил диетолог.

Напомним, "Оземпик" – это рецептурный препарат в виде инъекции, который в 2023 году стал известен благодаря ТикТоку и звездам Голливуда. По словам врача-терапевта и диетологии Олеси Добрянской, "Оземпик" — не для похудения. Он оказывает влияние на центр голода и насыщения. Это первое. И второе – он замедляет желудочный, кишечный тракт. То есть он имитирует природные гормоны инкретины.

Читайте также: