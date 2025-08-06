"Оземпик" уничтожает мышцы: ученые встревожили побочным эффектом препарата

«Оземпик» / © Associated Press

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Популярные инъекции для похудения, в частности «Оземпик», которыми пользуются миллионы людей по всему миру, могут вызывать потерю мышечной массы — к такому выводу пришли американские исследователи.

Об этом сообщает Daily Mail.

Сначала препараты вроде «Оземпика» создавались для лечения диабета. Но впоследствии они стали известными благодаря способности быстро снижать вес за счет подавления аппетита. Однако, кроме похудения, препараты могут вызвать побочные эффекты — от тошноты и проблем с пищеварением до серьезного поражения органов в тяжелых случаях.

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Новые исследования показали, что активное вещество семаглутид, которое является основой как «Оземпика», так и «Вегови», может уменьшать мышечную массу в организме.

Медики уже предостерегали, что такой эффект способен сделать пациентов метаболически «полнее», поскольку меняется соотношение мышц и жира, что повышает риск быстрого возвращения веса после прекращения лечения.

В то же время исследователи выяснили: наибольшие потери мышечной массы касаются не скелетной мускулатуры, а других тканей — в частности печени.

«Уменьшение массы метаболически активных органов, таких как печень, — это ожидаемая часть здорового похудения», — отметила одна из авторов исследования, доктор Ран Хи Чхой из Университета Юты.

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«Маловероятно, что обнаруженная потеря мышечной массы является серьезным побочным эффектом», — добавил ее коллега доктор Такуя Карасава.

Побочные эффекты «Оземпика» для мышц

Во время эксперимента мыши, которые получали «Оземпик», потеряли около 10% мышечной массы в целом, при этом скелетные мышцы уменьшились лишь на 6%. А вот мышечная ткань печени сократилась почти вдвое.

Кроме того, ученые проверили силу мышц у подопытных животных — и обнаружили, что даже если размер мышц оставался почти неизменным, их функциональная способность заметно снижалась.

В статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism, ученые отметили, что такая потеря силы может быть особенно рискованной для людей старше 60 лет, у которых и так повышенный риск мышечной слабости и ограниченной подвижности.

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«Потеря физической функции — это мощный индикатор не только качества жизни, но и продолжительности жизни», — отметил профессор Кацуси Фунай.

Несмотря на это, некоторые эксперты советуют осторожно трактовать результаты.

«Сейчас открыт вопрос, действительно ли незначительная потеря мышц у некоторых пациентов, принимающих „Вегови“ или подобные препараты, влияет на силу или физическую активность. Исследование показывает, что такое может быть у мышей, но делать выводы на основе этого следует очень осторожно. Изменения функции обнаружены только в одном типе мышц и только при одной дозе препарата. Нужны дальнейшие исследования на людях, чтобы точно понять влияние таких лекарств на мышечную массу, силу и двигательную функцию», — прокомментировала профессор Лора Гайслер из Университета Абердина.

Сегодня около полумиллиона пациентов в Великобритании и более 15 млн в США пользуются этими препаратами для похудения, которые могут уменьшить вес тела на 20% в течение нескольких месяцев. А количество людей, которые получают их частным образом, еще больше.

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По официальным рекомендациям, такие средства назначают только пациентам с индексом массы тела (ИМТ) более 35 и хотя бы одним сопутствующим заболеванием, или людям с ИМТ 30-34,9, которые подпадают под условия направления в специализированную программу снижения веса.

Напомним, ранее диетолог, врач спортивной медицины, основатель «Диет-центра здорового питания» Александр Кущ объяснил, что «Оземпик» — не для похудения. Препарат был разработан сугубо для коррекции уровня глюкозы у больных диабетом, в частности второго типа.