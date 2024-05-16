Ожидают всплеск заболеваемости FLiRT: в мире стремительно распространяется новый вариант коронавируса

Вирусологи следят за несколькими вариантами COVID, имеющими одинаковый набор мутаций. Вот что это значит.

В течение мая в США, Великобритании и Канаде стремительно распространяется новый штамм коронавируса FLiRT – производный от субварианта "Омикрона – JN.1" или "Дженни". Наиболее известным из FLiRT является вариант КР.2.

Об этом сообщили специалисты Школы общественного здравоохранения Университета Джонса Хопкинса в США.

"Такой термин используется для описания целого семейства различных вариантов, включая KP.2, JN.1.7 и любые другие варианты, начиная с KP или JN, которые, кажется, независимо подхватили тот же набор мутаций, называемый конвергентной эволюцией. Все они являются потомками варианта JN.1, который доминировал в США за последние несколько месяцев", — говорится в материале.

Вирусологи рассказали, опасен ли новый вариант коронавируса FLiRT.

Инфекция JN.1 должна обеспечивать достаточно надежную защиту от всех вариантов FLiRT, поскольку разница между JN.1 и этими вариантами заключается только в одном или двух аминокислотных изменениях. Заражение вариантом, старше JN.1, с меньшей вероятностью обеспечит такую же защиту.

На данный момент известно, что защитная реакция будет несколько ниже. Кроме того, прошло уже несколько месяцев, как многим людям дали последнюю дозу вакцины, а иммунитет со временем ослабевает.

Варианты FLiRT занимают одно из первых мест в списке штаммов, которые могут вызвать очередную волну инфекций. В то же время, ученые отмечают, что хотя по-прежнему количество случаев заболевания растет и падает в течение года, однако сейчас наблюдается гораздо меньшее количество случаев госпитализации и смертей, чем в первые несколько лет пандемии.

Симптомы FLiRT

По информации медиков, нет никаких необычно новых симпотомов штамма нет.

Напомним, клинические проявления коронавируса следующие:

боль при глотании, чихании;

ринит;

головная боль;

кашель;

проявления гипоксии;

повышение температуры;

лихорадка;

мышечная боль.

Период заражения для этих вариантов FLiRT остается таким же, как и в предыдущих вариантах: в течение двух и более дней.

Как и в предыдущих вариантах, у некоторых людей живой вирус может проявляться в течение недели после появления симптомов, а у некоторых могут возникнуть повторные симптомы.

Напомним, в течение эпидсезона 2023-2024 годов в Украине фиксировали секвенирование штаммов COVID-19 на мутации.

Лабораторное исследование позволяет отслеживать имеющиеся штаммы, которые преобладают на территории страны, и характер возникающих мутаций — для принятия оперативных мер в случае увеличения случаев заболеваемости во время эпидсезона.

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