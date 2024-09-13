Пациент сделал рентген бедра и случайно обнаружил, что его пенис превращается в кость

Мужчина обратился к медикам после падения и узнал, что его пенис превращается в кость.

Об этом пишет LADbible.

63-летний мужчина пришел в нью-йоркскую больницу в ожидании медицинского осмотра после того, как почувствовал боль в левом колене после падения на тротуар, когда шел с палкой.

Отрицая, что он получил травму головы или потерял сознание, он сказал, что может встать с некоторой помощью, но начал чувствовать дискомфорт в колене еще до того, как появился в отделении неотложной помощи.

На первом рентгеновском снимке врачи искали переломы в области бедра пациента, которые могли вызвать боль в левом колене. Однако они нашли нечто гораздо более неожиданное и гораздо более причудливое, чем они надеялись.

Оказалось, что мужчина, который в прошлом страдал алкоголизмом, имеет "чрезвычайно редкое" заболевание, которое называется окостенением пениса.

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Как описали врачи в своем отчете, его пенис становился "экстраскелетной костью" – тревожный диагноз, означавший, что в его половом члене скапливается костная кальцификация.

Медицинский эксперт описал это как "широкую, бляшковидную кальцификацию вдоль ожидаемого распределения полового члена", поскольку соли кальция накопились в мягких тканях вдоль ствола его полового члена, что было ясно видно на рентгеновских снимках.

В истории болезни и в отчете о случаях урологических заболеваний было зафиксировано менее 40 случаев. У пациента не было других симптомов, характерных для этого заболевания, таких как выделение или отек. Но после установления диагноза не были проведены никакие дальнейшие обследования, и он решил покинуть больницу вопреки предоставленным рекомендациям, а медицинские специалисты не назначили ему никакого лечения.

В отчете о случае указано, что "существуют варианты медикаментозного и хирургического лечения в зависимости от степени окостенения и симптомов".

Лечение заболевания также зависит от степени окостенения и симптомов, выявляемых пациентом, поскольку бессимптомным пациентам обычно не назначают лечение и рекомендуют наблюдать за своим самочувствием.

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Боль в области пениса можно лечить с помощью пероральных анальгетиков, местных препаратов, интрализионных инъекций, механического растяжения или вакуумных устройств, а также экстракорпоральной ударно-волновой терапии.

Более серьезную боль или эректильную дисфункцию (ЭД) можно лечить хирургическим путем посредством надувного протеза пениса (IPP), специально предназначенного для случаев ЭД.

По данным Science Alert, самой распространенной причиной окостенения полового члена является болезнь Пейрони, при которой внутри пениса образуется фиброзная рубцовая ткань. Другими причинами могут быть травмы, заболевания почек на поздних стадиях и другие состояния, вызывающие накопление кальция в организме.

Напомним, мужчина так много пил алкоголя, что его пенис сгнил. Причиной была гангрена, развившаяся из-за чрезмерного употребления алкоголя.

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