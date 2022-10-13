Паллиативная помощь: в каких случаях она предоставляется бесплатно

Паллиативная помощь помогает людям, которые столкнулись с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями, улучшить качество жизни.

Национальная служба здоровья Украины разъясняет, как получить паллиативную помощь бесплатно.

Паллиативная помощь входит в Программу медицинских гарантий и безвозмездна для пациента, сообщают в НСЗУ.

Национальная служба оплачивает паллиативную помощь в стационаре и мобильную – по месту нахождения пациента.

"В 2021 году НСЗУ заплатила за паллиативную помощь 1,6 млрд грн. А с начала 2020 года – 2,4 млрд грн", — сообщили специалисты.

Фото: ТСН.ua

Что входит в паллиативную помощь

Палиатив, кроме обезболивания, включает наблюдение за пациентом, заботу о его психологическом состоянии, правильном питании, необходимых анализах и обследованиях, реабилитации.

Речь идет о раннем выявлении симптомов и облегчении страданий, адекватных лечебных мероприятиях, психологической поддержке пациента и его родных.

Пациенты могут получить паллиативную помощь без привязки к месту регистрации или проживания. Это касается и людей, переехавших из-за боевых действий. Паллиативную помощь они могут получить в любом медицинском учреждении страны, которое предоставляет такие услуги по договору с НСЗУ.

С медицинской точки зрения, в процесс паллиативной помощи должен быть вовлечен семейный врач – он оценивает потребность пациента в паллиативной помощи и выдает направление.

Оказание первичной медицинской помощи предполагает и оценку степени боли, и лечение болевого синдрома и назначение наркотических средств и психотропных веществ.

Эту помощь внутренне перемещенные лица могут получить у любого семейного врача без заключения с ним декларации.

Как получить мобильную или стационарную паллиативную помощь в новом месте пребывания

Чтобы получить мобильную, или стационарную паллиативную помощь в новом месте пребывания, нужно направление от семейного врача или другого врача-специалиста, или перевод пациента из другого медучреждения.

Если с семейным врачом, с которым пациент заключил декларацию, есть связь, направление он может выписать дистанционно по телефону.

Если связи нет, направление для переехавшего через боевые действия человека может выписать любой семейный врач, независимо от того, подписана ли с ним декларация у пациента. Человек может обратиться за направлением в ближайшее заведение первичной помощи. Адреса заведений в вашем регионе подскажут по телефону контакт-центра 16-77.

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По этому же номеру предоставят информацию о том, в каких заведениях в вашем городе можно получить паллиативную помощь, имея направление. Пациент может выбирать, где он хочет получать услугу — в стационаре или дома от мобильной паллиативной бригады.

В стационаре или дома пациент получает бесплатно:

лечение симптомов заболевания;

эффективное обезболивание;

дыхательную поддержку и медицинское питание;

психологическую помощь;

обучение семье по уходу за человеком и предотвращению осложнений.

Мобильная паллиативная бригада контактирует с пациентом не менее одного раза в неделю, это может быть как непосредственный визит, так и дистанционное общение. Такие учреждения должны иметь круглосуточный контактный номер для своих пациентов.

Мобильные бригады забирают биоматериал для анализов и отвозят его в лабораторию, наблюдают за пациентом, который находится дома на кислородной терапии или респираторной поддержке, при необходимости производят электрокардиографию и УЗИ.

То есть паллиативные мобильные бригады предоставляют почти все те же услуги на дому у пациента, кроме тех, для которых требуется непосредственное присутствие в больнице.

Обезболивающие препараты: как получить

Что касается обезболивающих препаратов, то рецепт на опиоидные анальгетики для паллиативных пациентов может выписать как узкий специалист, например онколог, у которого наблюдается пациент, так и семейный врач. Кроме того, право назначать и выписывать рецепты на наркотические средства имеют медицинские работники мобильной паллиативной бригады.

Препараты для обезболивания являются важной составляющей паллиативной помощи. Поэтому в 2023 году Национальная служба здоровья планирует начать реимбурсацию этих препаратов.

Чтобы пациенты смогли их получать безвозмездно или с небольшой доплатой и по понятному маршруту, так как сейчас " Доступное лекарство ".

Напомним, что ранее мы писали о том, как избежать выгорания и предотвратить депрессию.

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