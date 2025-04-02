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Палочка от леденца застряла в мозгу 6-летнего мальчика: как это произошло и закончилось (фото)
Палочка длиной 12 см проткнула одну из вен.
Бамбуковая палочка от леденца застряла в мозгу шестилетнего мальчика после того, как он упал с конфетой во рту. Жуткий инцидент произошел в Китае.
Как сообщает Need To Know, палка проникла в рот Сяо Чжу, прошла к основанию черепа и достигла мозга.
Мама была очень обеспокоена криками сына и немедленно отвезла его в больницу.
Компьютерная томография показала, что бамбуковая палка длиной 12 см проткнула одну из вен Сяо.
Его перевели в отделение нейрохирургии, где ему немедленно была сделана операция, во время которой палку успешно удалили.
К счастью все неврологические функции ребенка были сохранены.
Го Шаолей, доцент кафедры нейрохирургии в больнице, сказал, что риск сложной операции, сделанной Сяо, чрезвычайно высок. Неосторожность во время процедуры может привести к массивному кровотечению или необратимому повреждению тканей мозга.
Хирург оперировал осторожно, избегая важных нервов и кровеносных сосудов. Осложнений в виде кровотечения или внутричерепной инфекции не было.
После инцидента, произошедшего 26 марта, Сяо выписали и отправили домой.
Врач напомнил родителям, что несчастные случаи очень вероятны, когда дети бегают или играют с острыми предметами во рту. Он также посоветовал родителям научиться оказывать первую помощь.
Напомним, в носу 17-летнего подростка нашли застрявшую десять лет назад вещь. Врачи были шокированы, когда рентген показал в носу посторонний предмет, находившийся там длительное время.