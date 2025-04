Палочка от леденца застряла в мозгу 6-летнего мальчика: как это произошло и закончилось (фото)

Реклама

Бамбуковая палочка от леденца застряла в мозгу шестилетнего мальчика после того, как он упал с конфетой во рту. Жуткий инцидент произошел в Китае.

Как сообщает Need To Know, палка проникла в рот Сяо Чжу, прошла к основанию черепа и достигла мозга.

Мама была очень обеспокоена криками сына и немедленно отвезла его в больницу.

Компьютерная томография показала, что бамбуковая палка длиной 12 см проткнула одну из вен Сяо.

В мозгу ребенка застряла палочка

Его перевели в отделение нейрохирургии, где ему немедленно была сделана операция, во время которой палку успешно удалили.

К счастью все неврологические функции ребенка были сохранены.

Го Шаолей, доцент кафедры нейрохирургии в больнице, сказал, что риск сложной операции, сделанной Сяо, чрезвычайно высок. Неосторожность во время процедуры может привести к массивному кровотечению или необратимому повреждению тканей мозга.

Хирург оперировал осторожно, избегая важных нервов и кровеносных сосудов. Осложнений в виде кровотечения или внутричерепной инфекции не было.

Длина палочки — 12 см

После инцидента, произошедшего 26 марта, Сяо выписали и отправили домой.

Врач напомнил родителям, что несчастные случаи очень вероятны, когда дети бегают или играют с острыми предметами во рту. Он также посоветовал родителям научиться оказывать первую помощь.

