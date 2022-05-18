Памятка для онкопациента: что нужно сделать перед переездом в другой регион для лечения

Памятка для онкопациента: что нужно сделать перед переездом в другой регион для лечения

Разъяснение НСЗУ.

Несмотря на войну, в Украине работает программа медицинских гарантий, которая покрывает расходы пациента с онкологией на всех этапах лечения – от ранней диагностики и консультаций врача до операций и химио- или радиотерапии.

Благодаря транфсормации системы здравоохранения пациенты в Украине могут получить медицинскую помощь вне зависимости от места жительства или регистрации, передает Национальная служба здоровья Украины.

Если человек переехал в другой город, он может лечиться в медучреждении по месту нахождения бесплатно.

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На стоит обратить внимание пациенту с онкологией перед переездом в другой регион для лечения?

Выясните в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77, в каких регионах работают онкозаведения.

Выберите заведения в удобных для вас регионах и позвоните по телефону. Узнайте, проводят ли они необходимые процедуры и по какому графику работают.

Пациенты с онкологией могут получить бесплатно в медицинском учреждении дорогостоящие препараты, закупаемые государством. Узнайте на сайте Министерства здравоохранения Украины moz.gov.ua в разделе "Закупки лекарств" о закупке нужных вам препаратов для лечения онкологии. Для этого выберите в фильтрах на сайте Минздрава год, направление (взрослая или детская онкология) и препараты. Проверить, есть ли это лекарство в медучреждении, можно на сайте Елики eliky.in.ua. Еще один способ узнать, есть ли лекарства в больницах, проверить на сайте местных властей в разделе здравоохранения.

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Онкоцентры могут перераспределять лекарства, закупаемые государством, между собой. То есть, если пациент одного онкоцентра нуждается в каком-то лекарстве, а в центре его нет, руководитель может обратиться к коллегам из других заведений и попросить перераспределить остаток лекарства.

Кроме специфических дорогостоящих препаратов, пациенты в стационаре обеспечиваются бесплатными лекарствами, включенными в Национальный перечень. Это базовый список основных лекарственных средств. Проверить, есть ли это лекарство в медучреждении можно на сайте Елики, или на сайтах органов местной власти или больниц.

Проверьте, что именно оплачивает государство медицинским учреждениям в рамках Программы медицинских гарантий, чтобы точно знать свои права.

Например, при проведении ранней диагностики онкологии, кроме исследований, покрываются консультации специалистов, обезболивание, расходные материалы и т.п.

При радио- или химиотерапии – лабораторные и инструментальные исследования, реабилитация, интенсивная терапия, обезболивание, лекарства из Нацперечня и препараты для лечения онкологии.

При проведении операций бесплатными также консультации врача, лабораторные и инструментальные исследования, обезболивание и лекарства из Нацперечня и по государственным программам закупок.

При подозрении на онкологию пациент имеет право на бесплатную диагностику: лабораторные анализы и инструментальные исследования. Например, анализ крови, спинномозговой жидкости, УЗИ, рентген, эндоскопические исследования, МРТ и КТ, в том числе с внутривенным контрастированием и другие.

Кроме того, программа медицинских гарантий покрывает паллиативную помощь – амбулаторную и стационарную.

Полный список услуг находится на сайте НСЗУ в разделе Требования ПМГ 2022 в файле “Спецификации” к каждому из пакетов медицинских услуг.

Позаботьтесь о личных вещах, которые понадобятся как в больнице во время стационарного лечения или операции.

Чтобы попасть на лечение в медучреждение в другом регионе, может потребоваться направление от вашего лечащего врача.

Помните, что своевременное лечение спасает жизнь.

Напомним, контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.

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